سجل هدفين وصنع آخر وفاز بجائزة رجل المباراة.. ميسي يفعل كل شيء بفوز إنتر ميامي

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى فوز كبير على مونتريال 4-1 في أول مباراة للفريق في الدوري الأميركي لكرة القدم بعد خروجه من كأس العالم للأندية.

وخاض ميامي أول مباراة له في الدوري منذ أكثر من شهر، بعدما تخطى الدور الأول في مونديال الأندية، قبل أن يسقط بنتيجة قاسية أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-4 في ثمن النهائي الأسبوع الماضي.

لكن ميسي حرص على ألا يتأثر الفريق بالخروج القاري، وقاد فريقه تحت إشراف مدربه ومواطنه خافيير ماسكيرانو لاستئناف مشواره في الدوري، سعيا لتحسين مركزه السادس في المنطقة الشرقية، حيث يملك 32 نقطة من 17 مباراة.

وكان ميسي نجم المباراة من البداية، رغم أنه كان السبب في الهدف الأول لصالح مونتريال، عندما أرسل تمريرة خاطئة إلى الخلف وصلت إلى الألماني برينس أووسو الذي سدد بقدمه اليسرى في شباك الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري بعد دقيقتين فقط.

لكن ميسي عوّض الخطأ سريعا، ففي الدقيقة 33 مرّر كرة إلى مواطنه تاديو أليندي خارج المنطقة، ليضعها الأخير بتسديدة ساقطة فوق الحارس الكندي جوناثان سيريوس.

وفي الدقيقة 40، قدّم ميسي لمسته السحرية المعتادة، فتقدم من الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء، راوغ الكولومبي فيرناندو ألفاريس وسدد كرة مقوسة استقرت في الزاوية البعيدة، مانحا ميامي التقدم 2-1 مع نهاية الشوط الأول.

الأسطورة ليونيل ميسي من قوة ماهو متشبع كورة خلاص صار يصنع للخصم أهداف تاااااااااااااااااريخي وفدا رجلك يا أسطورة 🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐 pic.twitter.com/uxxvR0vKn0 — ميامي بالعربي (@InterMiamiAr) July 5, 2025

وأضاف الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا الهدف الثالث في الدقيقة 60، بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة ودخلت الشباك.

وبعدها بدقيقتين فقط، أحرز ميسي هدفه الثاني في اللقاء، متجاوزا 4 مدافعين وأنهى مجهودا فرديا رائعا بتسديدة في قلب المرمى.

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وبات رصيد ميسي -الذي فاز بجائزة رجل المباراة- 12 هدفا في 14 مباراة بالدوري الأميركي، منها 7 أهداف في آخر 4 مباريات فقط.

كما وصل إلى 1251 مساهمة تهديفية في مسيرته (867 هدفا و385 تمريرة حاسمة).

وقال ماسكيرانو "ليو سعيد بلعب كرة القدم. كلما كان لائقا بدنيا، سيلعب. من الواضح أن وجوده يمنحنا أفضلية كبيرة ونريد استغلالها إلى أقصى حد".

ويواجه إنتر ميامي الآن جدولا مزدحما في الدوري، حيث تنتظره 5 مباريات أخرى قبل نهاية هذا الشهر.