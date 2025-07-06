الكشف عن حجم إصابة وفترة غياب جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن جمال موسيالا، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، تعرض لكسر في الشظية خلال مباراة فريقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي بدور الثمانية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، مشيرة إلى أنه يواجه فترة غياب طويلة.

وأضافت بيلد أن موسيالا يعاني أيضا من إصابة في الأربطة، وربما يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 5 أشهر.

This is bizarre, look at Musiala's foot And the referee didnt give a fuck about it pic.twitter.com/ahzJO4rYbL — MONTEIRÃO (@33monteirao) July 5, 2025

ولم يعلن بايرن رسميا عن تشخيص حالة موسيالا بعد، لكن عضو مجلس الإدارة الرياضي ماكس إيبرل ألمح إلى أن اللاعب ربما يخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة ولن يعود مع الفريق لألمانيا اليوم الأحد.

وتعرض موسيالا لالتواء شديد في ساقه أثناء محاولته الاستحواذ على الكرة أمام جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان وويليان باتشو، مدافع الفريق الفرنسي.

Gianluigi Donnarumma is visibly shaken after witnessing Jamal Musiala’s injury. We are all wishing Jamal the best. pic.twitter.com/HrVu24Ghv1 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

ووضع دوناروما يده على وجهه من الصدمة، وبدا لاعبو الفريقين في حالة ذهول عند استبدال موسيالا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز فريق العاصمة الفرنسية بهدفين دون رد على الفريق البافاري، الذي ودع المسابقة العالمية.

وكان موسيالا غاب لعدة أشهر بسبب تمزق عضلي كلفه 71 يوما في نهاية الموسم الماضي.