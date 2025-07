الكشف عن حجم إصابة وفترة غياب جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن جمال موسيالا، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، تعرض لكسر في عظمة الشظية خلال مباراة فريقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي بدور الثمانية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، مشيرة إلى أنه يواجه فترة غياب طويلة.

وأضافت بيلد أن موسيالا يعاني أيضا من إصابة في الأربطة، وربما يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 5 أشهر.

This is bizarre, look at Musiala's foot

And the referee didnt give a fuck about it pic.twitter.com/ahzJO4rYbL

— MONTEIRÃO (@33monteirao) July 5, 2025