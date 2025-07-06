الكشف عن حجم إصابة وفترة غياب جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن جمال موسيالا، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، تعرض لكسر في عظمة الشظية خلال مباراة فريقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي بدور الثمانية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، مشيرة إلى أنه يواجه فترة غياب طويلة.

وأضافت بيلد أن موسيالا يعاني أيضا من إصابة في الأربطة، وربما يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 5 أشهر.

This is bizarre, look at Musiala's foot And the referee didnt give a fuck about it pic.twitter.com/ahzJO4rYbL — MONTEIRÃO (@33monteirao) July 5, 2025

ولم يعلن بايرن رسميا عن تشخيص حالة موسيالا بعد، لكن عضو مجلس الإدارة الرياضي ماكس إيبرل ألمح إلى أن اللاعب ربما يخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة ولن يعود مع الفريق لألمانيا اليوم الأحد.

وتعرض موسيالا لالتواء شديد في ساقه أثناء محاولته الاستحواذ على الكرة أمام جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان وويليان باتشو، مدافع الفريق الفرنسي.

Gianluigi Donnarumma is visibly shaken after witnessing Jamal Musiala’s injury. We are all wishing Jamal the best. pic.twitter.com/HrVu24Ghv1 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

ووضع دوناروما يده على وجهه من الصدمة، وبدا لاعبو الفريقين في حالة ذهول عند استبدال موسيالا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز فريق العاصمة الفرنسية بهدفين دون رد على الفريق البافاري، الذي ودع المسابقة العالمية.

وكان موسيالا غاب لعدة أشهر بسبب تمزق عضلي كلفه 71 يوما في نهاية الموسم الماضي.

تعهد بالدعم

بدوره، تعهد ماكس إيبرل، المدير الرياضي للبايرن، بتقديم الدعم الكامل لموسيالا بعد إصابته بكسر في عظمة الشظية.

وقال إيبرل اليوم الأحد "سنكون بجانبه كعائلة، لندعمه ونرشده في رحلته التي لن تكون سهلة بالتأكيد".

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وعاد النادي البافاري إلى معسكره الرئيسي في أورلاندو بعد خروجه من المونديال وسيستقل طائرة تعيده إلى ألمانيا في وقت لاحق من يوم الأحد، ومن المتوقع أن يسافر موسيالا مع بعثة الفريق، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي من جانب بايرن ميونخ بشأن ذلك.

وأشار إيبرل في أتلانتا إلى خضوع موسيالا لعملية جراحية، مضيفا أن "جمال حزين للغاية، ومحطم".

كما أبدت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعاطفها مع موسيالا، وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي للفريق بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية للمونديال "إنه أمر مروع".

وأضاف كيل "أتمنى له كل التوفيق، لن تكون هذه فترة سهلة عليه. لكنه يتمتع بقوة كافية للتعافي من هذه المحنة".