غونزالو غارسيا.. خريج أكاديمية ريال مدريد وهداف كأس العالم للأندية

تحول غونزالو غارسيا (21 عاما) مهاجم ريال مدريد من لاعب مغمور إلى نجم في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد تسجيل هدفه الرابع في 5 مباريات أمس السبت، ليساعد فريقه في التأهل إلى نصف النهائي.

وأصبح خريج أكاديمية ريال مدريد النجم الأبرز في بطولة كان منظموها يراهنون على الأسماء المألوفة لإضفاء الإثارة والتشويق بعد استغلاله فرصة تعويض غياب كيليان مبابي بسبب المرض.

وقال مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو "شاهدناه يلعب في المباريات القليلة الماضية، وفعلها اليوم مجددا، إنه يستغل هذه الفرصة إلى أقصى حد".

وبدأت مسيرة غارسيا الرائعة في أولى مباريات ريال مدريد بالبطولة أمام الهلال السعودي الشهر الماضي، إذ سجل هدفا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، في ظل غياب مبابي بسبب التهاب حاد في المعدة والأمعاء.

وقدّم غارسيا تمريرة حاسمة في مباراة ريال مدريد الثانية في دور المجموعات أمام باتشوكا، وأحرز الهدف الثالث ليؤكد فوز فريقه بثلاثية نظيفة على سالزبورغ في ختام هذا الدور.

كما سجل هدف فوز ريال مدريد 1-صفر على يوفنتوس في ثمن النهائي الثلاثاء الماضي، وخرج من المباراة ليشارك مبابي بدلا منه.

وشارك مبابي بديلا في الشوط الثاني مرة أخرى -أمس السبت- بملعب ميتلايف في نيوجيرسي، لكنه دخل هذه المرة بعد خروج المهاجم فينيسيوس جونيور، في إشارة إلى مدى ارتفاع أسهم غارسيا.

وقال ألونسو للصحفيين "أعتقد أنه في المكان والوقت المناسبين، ونحن سعداء جدا بأدائه، كما أنه يسجل الأهداف".

ولم يكن المشجعون يتوقعون هذا من الموهبة المحلية الذي لم يشارك أساسيا إلا قليلا في دوري الدرجة الأولى الإسباني قبل البطولة المقامة في الولايات المتحدة، لكنه أصبح أساسيا في هجوم ريال مدريد تحت قيادة ألونسو.

ويواجه غارسيا وريال مدريد اختبارا صعبا أمام باريس سان جيرمان بطل أوروبا الأربعاء المقبل على ملعب ميتلايف.