نوير يهاجم دوناروما وكورتوا يدافع عنه بعد إصابة موسيالا الخطيرة

دافع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن نظيره الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، الذي تعرّض لانتقادات حادة واتهامات بالتسبب في الإصابة الخطيرة لجمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ.

وكان نوير حارس مرمى العملاق البافاري أبرز منتقدي دوناروما، بعد تدخّل الأخير على موسيالا، إذ سقط بجسده على ساق اللاعب أثناء محاولته التقاط الكرة، وهو ما تسبب بإصابة صادمة للشاب الألماني.

¡UNA DE LAS IMÁGENES MÁS TRISTES DEL MUNDIAL! 🥺 DONNARUMMA LLORANDO TRAS LA GRAVE LESIÓN DE MUSIALA 💔@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/YNqioByhDX — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 5, 2025

لكن كورتوا أكد أنه لا يفهم التصريحات القاسية للحارس الألماني فقال بعد فوز فريقه على بوروسيا دورتموند في ختام مواجهات الدور الـ8 من المونديال "المشهد كان قبيحا جدا لكن القول إن دوناروما مذنب يبدو لي مبالغا فيه لأننا نحن حراس المرمى نذهب نحو الكرة تماما كما يفعل المهاجمون".

وأضاف "من الطبيعي أن تنتقد إذا حدث ذلك لزميلك في الفريق، لكنني لا أعتقد أن الموقف كان من الممكن تفاديه لأن دوناروما كان مضطرا للخروج للكرة، إنه مجرد سوء حظ".

🗣️ Courtois: "As pessoas culpando Donnarumma pela lesão de Musiala me parece exagero. Os goleiros vão atrás da bola. Os atacantes também não se seguram quando vão direto na nossa cara. É só azar." pic.twitter.com/mwRzK7gn0D — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) July 5, 2025

بدوره وجّه لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان رسالة إلى موسيالا بعد المباراة وتمنى له سرعة الشفاء قائلا "أولا أود أن أتمنى الشفاء العاجل لموسيالا بعد إصابته. كان من الواضح أنها لقطة صعبة، وقد كان حظه سيئا جدا لأن جيجي سقط فوقه وأصابه".

إعلان

وتابع "ليس هناك أي نية سيئة، نحن لسنا فريقا عنيفا أو فريقا معتادا على ارتكاب مثل هذه المخالفات".

من جانبه يرى ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ بأن دوناروما لم يقصد إيذاء موسيالا، لكنه يؤمن أيضا أنه كان بإمكانه تجنّب الموقف.

Both Bayern and PSG players were in shock after Musiala’s terrible injury 😞 Get well soon, @JamalMusiala ❤️ pic.twitter.com/ZCKUPAVfIV — 433 (@433) July 5, 2025

وقال إيبرل "عندما يقفز على أسفل ساق موسيالا أثناء اندفاعه بسرعة كبيرة ووزنه 100 كيلوغرام هناك خطر كبير بحدوث إصابة. إنه أمر مأساوي، لكني لا أعتقد على الإطلاق أنه قصد ذلك مع أنه لم ينتبه أيضا إلى وجود لاعب هناك. لقد خاطر لكن لا أريد أن يُفهم كلامي كاتهام".

لكن نوير يبدو أنه لم يعجبه التدخل فذهب إلى دوناروما أثناء تقديم العلاج لموسيالا ووجه انتقادا صارما للحارس الإيطالي وطلب منه الاعتذار على الأقل وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

Manuel Neuer also criticizes Donnarumma: "It was a situation where you don't have to go in like that. That's risk-taking. He was prepared to accept the risk of injuring his opponent." "I went to him and said, 'Don't you want to go and see our player?' It's a matter of respect,… pic.twitter.com/FCCcXxFJ3t — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 5, 2025

وقال نوير بعد المباراة "اقتربت منه (دورناروما) وقلت له ألا تريد الذهاب لرؤيته؟ جمال ملقى هناك من المحتمل أنه سيبقى في المستشفى، أعتقد أنه من باب الاحترام أن تذهب إليه وتتمنى له الخير وتعتذر. وعندها اقترب دوناروما من موسيالا".

وأضاف "لقطة جمال هي وضعية يتحمّل فيها اللاعب المخاطرة. في رأيي لا ينبغي التورط في مثل هذه المواقف، أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة رغم أنها على الأرجح ستكون كذلك. الاندفاع بهذه الطريقة مخاطرة لأنها تتسبب بإصابة الخصم.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإم موسيالا تعرّض لكسر في عظمة الشظية كما يعاني أيضا من إصابة في الأربطة وربما يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 5 أشهر.

يُذكر أن باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد فوزه المثير على بايرن ميونخ بهدفين دون رد.