نوير يهاجم دوناروما وكورتوا يدافع عنه بعد إصابة موسيالا الخطيرة

دافع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن نظيره الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، والذي تعرّض لانتقادات حادة واتهامات بالتسبب في الإصابة الخطيرة لجمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ.

وكان نوير حارس مرمى العملاق البافاري أبرز منتقدي دوناروما بعد تدخّل الأخير على موسيالا، إذ سقط بجسده على ساق اللاعب أثناء محاولته التقاط الكرة، وهو ما تسبب بإصابة صادمة للشاب الألماني.

لكن كورتوا أكد أنه لا يفهم التصريحات القاسية للحارس الألماني، فقال بعد فوز فريقه على بوروسيا دورتموند في ختام مواجهات دور الثمانية من المونديال "المشهد كان قبيحا جدا، لكن القول إن دوناروما مذنب يبدو لي مبالغا فيه لأننا نحن حراس المرمى نذهب نحو الكرة تماما كما يفعل المهاجمون".

وأضاف "من الطبيعي أن تنتقد إذا حدث ذلك لزميلك في الفريق، لكنني لا أعتقد أن الموقف كان من الممكن تفاديه لأن دوناروما كان مضطرا للخروج للكرة، إنه مجرد سوء حظ".

بدوره، وجّه لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان رسالة إلى موسيالا بعد المباراة، قائلا "أولا، أتمنى الشفاء العاجل لموسيالا بعد إصابته، كان من الواضح أنها لقطة صعبة، وقد كان حظه سيئا جدا لأن جيجي سقط فوقه وأصابه".

وتابع "ليست هناك أي نية سيئة، نحن لسنا فريقا عنيفا أو فريقا معتادا على ارتكاب مثل هذه المخالفات".

من جانبه، يرى ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ أن دوناروما لم يقصد إيذاء موسيالا، لكنه يؤمن أيضا بأنه كان بإمكانه تجنب الموقف.

وقال إيبرل "عندما يقفز على أسفل ساق موسيالا أثناء اندفاعه بسرعة كبيرة ووزنه 100 كيلوغرام هناك خطر كبير بحدوث إصابة، إنه أمر مأساوي، لكني لا أعتقد على الإطلاق أنه قصد ذلك مع أنه لم ينتبه أيضا إلى وجود لاعب هناك، لقد خاطر، لكن لا أريد أن يُفهم كلامي كاتهام".

لكن نوير يبدو أنه لم يعجبه التدخل، فذهب إلى دوناروما أثناء تقديم العلاج لموسيالا ووجّه انتقادا صارما إلى الحارس الإيطالي، وطلب منه الاعتذار على الأقل، وفق ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية.

Manuel Neuer also criticizes Donnarumma: "It was a situation where you don't have to go in like that. That's risk-taking. He was prepared to accept the risk of injuring his opponent."

"I went to him and said, 'Don't you want to go and see our player?' It's a matter of respect,… pic.twitter.com/FCCcXxFJ3t

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 5, 2025