رياضة|الدوري الإنجليزي|البرتغال

طبيب يكشف تفاصيل آخر حوار مع جوتا قبل وفاته بساعات

ZURICH, SWITZERLAND - JULY 05: The LED screen displays a tribute to Diogo Jota, in memory of former football player Diogo Jota and his brother Andre Silva, who passed away on the 3rd of July 2025, prior to the UEFA Women's EURO 2025 Group D match between France and England at Stadion Letzigrund on July 05, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
جوتا خضع قبل الحادثة بساعات لجلسات علاج طبيعي لدى الاختصاصي غونسالفيس في البرتغال (غيتي)
6/7/2025-|آخر تحديث: 09:29 (توقيت مكة)

كشف ميغيل غونسالفيس اختصاصي العلاج الطبيعي الخاص بالراحل ديوغو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي عن الحوار الأخير بينهما قبل وفاته بساعات قليلة.

وتوفي جوتا (28 عاما)، رفقة شقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل البرتغالي، في الساعات الأولى من الخميس الماضي، إثر حادت سيارة مروّع وقع في منطقة زامورا القريبة من الحدود البرتغالية الإسبانية، بعد انفجار أحد إطارات السيارة، مما أدى إلى انقلابها واحتراقها.

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وقبل انطلاقه بالسيارة متجها إلى مدينة سانتاندير الإسبانية ومنها إلى المملكة المتحدة، خضع جوتا لجلسات علاج طبيعي لدى الاختصاصي غونسالفيس للتعافي من انخماص الرئة.

وأكد غونسالفيس أن جوتا وشقيقه غادرا العيادة في الساعة 8:30 مساء بتوقيت إسبانيا، وكانا يخططان للتوقف في فندق بمنطقة بورغوس قبل ركوب العبّارة التي كانت ستصل إلى بريطانيا في اليوم التالي (الجمعة).

وتحدّت غونسالفيس -في مقابلة مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية- أن جوتا كان متحمسا للغاية ومتفائلا بالموسم الكروي القادم 2025-2026.

وقال "لقد حقق تعافيا استثنائيا. لقد كان بلا شك محترفا لا مثيل له، لقد اتبع التعليمات التي أعطيتها له بدقة، كما ظهر في تقدمه الملحوظ في أثناء التعافي".

وأضاف أن "الجزء السفلي من رئته اليمنى تضرر قليلا، لكن مع العلاج الطبيعي بعد الجراحة، أصبح تقريبا في حالة ممتازة".

وتابع "عندما ودعته (يوم الخميس) لم يكن يشعر بأي ألم، وكان واثقا من تعافيه ومتحمسا جدا للموسم المقبل"، وواصل غونسالفيس "قال لي إنه لن يذهب في جولة ما قبل الموسم إلى اليابان حتى يعزز تعافيه. كان مؤمنا أنه سيقدم موسما رائعا مع ليفربول".

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يُذكر أنه تم مواراة جثمان جوتا الثرى -السبت- في مقبرة ساو كوزمي الواقعة في منطقة غوندومار بمدينة بورتو، بعد الجنازة التي شارك فيها عديد من زملائه في ليفربول ومنتخب البرتغال.

وحضر إلى الجنازة الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول -بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي- وعدد من اللاعبين، في مقدمتهم القائد فيرجل فان دايك وأندرو روبرتسون وفيديريكو كييزا وأليكسيس ماك أليستر.

PORTO, PORTUGAL - JULY 05: Families grieve after the funeral ceremony of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva in Gondomar, on the outskirts of Porto, on July 5, 2025. Liverpool forward Diogo Jota and his brother died in a car crash in Spain on July 3, 2025, sparking widespread grief just after the Portugal star had got married. (Photo by Alex Juarez/Anadolu via Getty Images)
تشييع جثمان ديوغو جوتا لاعب ليفربول الراحل في البرتغال (الأناضول)

ووصل الثنائي روبن نيفيز وجواو كانسيلو لاعبا الهلال السعودي إلى البرتغال عبر طائرة خاصة بعد ساعات فقط من انتهاء مباراة "الزعيم" وفلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، خصيصا من أجل المشاركة في الجنازة.

كما حضر البلجيكي روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي، وفيرناندو سانتوس المدرب السابق للبرتغال، وكذلك برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، وروبن دياز وبرناردو سيلفا ثنائي مانشستر سيتي، ونيلسون سيميدو لاعب وولفرهامبتون، بالإضافة إلى البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة السعودي، والإسباني تياغو ألكانتارا اللذين لعبا سابقا إلى جوار جوتا في ليفربول.

المصدر: مواقع إلكترونية

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