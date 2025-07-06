طبيب يكشف تفاصيل آخر حوار مع جوتا قبل وفاته بساعات

كشف ميغيل غونسالفيس اختصاصي العلاج الطبيعي الخاص بالراحل ديوغو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي عن الحوار الأخير بينهما قبل وفاته بساعات قليلة.

وتوفي جوتا (28 عاما)، رفقة شقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل البرتغالي، في الساعات الأولى من الخميس الماضي، إثر حادت سيارة مروّع وقع في منطقة زامورا القريبة من الحدود البرتغالية الإسبانية، بعد انفجار أحد إطارات السيارة، مما أدى إلى انقلابها واحتراقها.

وقبل انطلاقه بالسيارة متجها إلى مدينة سانتاندير الإسبانية ومنها إلى المملكة المتحدة، خضع جوتا لجلسات علاج طبيعي لدى الاختصاصي غونسالفيس للتعافي من انخماص الرئة.

I wanted to share these quotes from Diogo Jota's physio, so we can all appreciate the man & professional he was… To add some context before we go into it, Diogo Jota suffered an injury earlier in the season which left him with a lung injury, which is something he had to… pic.twitter.com/rdWZFuwjuN — Anfield Sector (@AnfieldSector) July 3, 2025

وأكد غونسالفيس أن جوتا وشقيقه غادرا العيادة في الساعة 8:30 مساء بتوقيت إسبانيا، وكانا يخططان للتوقف في فندق بمنطقة بورغوس قبل ركوب العبّارة التي كانت ستصل إلى بريطانيا في اليوم التالي (الجمعة).

وتحدّت غونسالفيس -في مقابلة مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية- أن جوتا كان متحمسا للغاية ومتفائلا بالموسم الكروي القادم 2025-2026.

وقال "لقد حقق تعافيا استثنائيا. لقد كان بلا شك محترفا لا مثيل له، لقد اتبع التعليمات التي أعطيتها له بدقة، كما ظهر في تقدمه الملحوظ في أثناء التعافي".

وأضاف أن "الجزء السفلي من رئته اليمنى تضرر قليلا، لكن مع العلاج الطبيعي بعد الجراحة، أصبح تقريبا في حالة ممتازة".

وتابع "عندما ودعته (يوم الخميس) لم يكن يشعر بأي ألم، وكان واثقا من تعافيه ومتحمسا جدا للموسم المقبل"، وواصل غونسالفيس "قال لي إنه لن يذهب في جولة ما قبل الموسم إلى اليابان حتى يعزز تعافيه. كان مؤمنا أنه سيقدم موسما رائعا مع ليفربول".

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يُذكر أنه تم مواراة جثمان جوتا الثرى -السبت- في مقبرة ساو كوزمي الواقعة في منطقة غوندومار بمدينة بورتو، بعد الجنازة التي شارك فيها عديد من زملائه في ليفربول ومنتخب البرتغال.

وحضر إلى الجنازة الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول -بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي- وعدد من اللاعبين، في مقدمتهم القائد فيرجل فان دايك وأندرو روبرتسون وفيديريكو كييزا وأليكسيس ماك أليستر.

ووصل الثنائي روبن نيفيز وجواو كانسيلو لاعبا الهلال السعودي إلى البرتغال عبر طائرة خاصة بعد ساعات فقط من انتهاء مباراة "الزعيم" وفلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، خصيصا من أجل المشاركة في الجنازة.

كما حضر البلجيكي روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي، وفيرناندو سانتوس المدرب السابق للبرتغال، وكذلك برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، وروبن دياز وبرناردو سيلفا ثنائي مانشستر سيتي، ونيلسون سيميدو لاعب وولفرهامبتون، بالإضافة إلى البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة السعودي، والإسباني تياغو ألكانتارا اللذين لعبا سابقا إلى جوار جوتا في ليفربول.