طبيب يكشف تفاصيل آخر حوار مع جوتا قبل وفاته بساعات

كشف ميغيل غونسالفيس اختصاصي العلاج الطبيعي الخاص بالراحل ديوغو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي عن الحوار الأخير بينهما قبل وفاته بساعات قليلة.

وتوفي جوتا (28 عاما)، رفقة شقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل البرتغالي، في الساعات الأولى من الخميس الماضي، إثر حادت سيارة مروّع وقع في منطقة زامورا القريبة من الحدود البرتغالية الإسبانية، بعد انفجار أحد إطارات السيارة، مما أدى إلى انقلابها واحتراقها.

وقبل انطلاقه بالسيارة متجها إلى مدينة سانتاندير الإسبانية ومنها إلى المملكة المتحدة، خضع جوتا لجلسات علاج طبيعي لدى الاختصاصي غونسالفيس للتعافي من انخماص الرئة.

I wanted to share these quotes from Diogo Jota's physio, so we can all appreciate the man & professional he was…

To add some context before we go into it, Diogo Jota suffered an injury earlier in the season which left him with a lung injury, which is something he had to… pic.twitter.com/rdWZFuwjuN

— Anfield Sector (@AnfieldSector) July 3, 2025