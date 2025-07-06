شاهد.. لاعبون يقذفون الجماهير بقوارير المياه في الأرجنتين

شهدت نهاية إحدى المباريات بدوري الدرجة الرابعة في الأرجنتين أحداثا مؤسفة وصفتها الصحافة المحلية بـ"الفضيحة".

وساد التوتر أجواء المباراة بعدما قلب فريق إيتوزاينغو النتيجة لصالحه أمام ضيفه بيرازاتغي حين سجل اللاعب ماتياس كامبوزانو هدف الفوز (2-1) في الوقت بدل الضائع.

وتعرّض رودريغو بيلباو مدرب بيرازاتغي للشتائم من قبل أنصار جماهير الفريق المحلي، مما دفع 4 من لاعبيه إلى الرد بعنف عبر إلقاء قوارير الماء باتجاه الجماهير، وفق ما ذكرت شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية.

🚨 #AHORA | El cruce de los hinchas de #Ituzaingó y el banco de suplentes de #Berazategui 📌Los simpatizantes del "Verde" le arrojaron botellas a los suplentes del "Naranja" tras el 2-1 local en el Carlos Alberto Sacaan 📌Los jugadores reaccionaron de la misma forma, y Ian… pic.twitter.com/xhQVrUyXjs — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 5, 2025

وقام أحد اللاعبين برمي قارورة مياه مباشرة نحو وجوه المشجعين، الأمر الذي أدى إلى إصابة رجل مسن وتحطيم نظارته، في وقت أظهرت فيه اللقطات التلفزيونية تورط 3 من لاعبي بيرازاتغي بالحادثة.

وانتهت تلك الأحداث بإشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه إيان ترويليو لاعب بيرازاتغي الذي خرج مصابا في الشوط الأول.

وأثناء خروجه برفقة الشرطة إلى غرفة الملابس حاول اللاعب مرارا إثبات أنه ليس من رمى قوارير المياه على الجماهير التي أكدت بدورها صحة كلامه، وفق الشبكة ذاتها.

ووجهت تهمة شحن الأجواء وتوتيرها إلى بريان دوارتي لاعب بيرازاتغي صاحب القميص رقم 10 الذي اُستبدل قبل الأحداث بوقت قصير.

وبهذه النتيجة صعد إيتوزاينغو إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر سنتروال كوردوبا روساريو، في حين تراجع بيرازاتغي إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة.