المغربي حمدالله والهلال.. أسرع تعاقد وفسخ عقد في تاريخ كرة القدم

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي الهلال السعودي توصل لاتفاق مع مهاجمه المغربي الجديد عبد الرزاق حمد الله، بفسخ التعاقد بين الطرفين بعد أقل من أسبوع من انتقاله للزعيم.

ونقل الموقع الرسمي لصحيفة "الرياضية" السعودية عن مصادر لم تكشف عنها، قولها أن إدارة الهلال وحمد الله توصلا إلى اتفاق نهائي على عدم إكمال عقد الإعارة الممتد لنحو 6 أشهر، ووضع حد للعلاقة التعاقدية التي بدأت رسميا الأربعاء الماضي قبل خوض الهلال مواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية بأمريكا، ما يعني عدم مشاركة المهاجم المغربي مع الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي في أغسطس/آب المقبل.

وانضم حمد الله إلى الهلال بعقد لمدة 6 أشهر مع وجود بند يسمح بإنهاء العلاقة بين الطرفين في أي وقت، ومن المقرر أن يلتحق المهاجم المغربي بمعسكر فريق الشباب تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

ويسعى الهلال إلى أن يكون رحيل حمد الله عن الفريق بالتراضي بين الطرفين، تقديرا لخطوة اللاعب بالانضمام للنادي في وقت صعب، ودون حسابات للمستقبل، ما ترك أثرا جيدا في نفوس الهلال وحتى لا يتحمل النادي أي تبعات مالية إذا ما استغنى عنه دون التوصل لاتفاق.

وأشار الموقع الرسمي لصحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال، لا يرغب في استمرار اللاعب، حتى وإن أجبره التأخر في ضم صفقات جديدة، على ضمه لمعسكر الفريق التحضيري لكأس السوبر السعودي في هونغ كونغ.

واكتفى إنزاغي بإشراك حمد الله عند الدقيقة 75 من مواجهة فلومينينسي التي انتهت بفوز الفريق البرازيلي 2-1.