فضيحة تحكيمية بويمبلدون ونجوم التنس يشككون في "عين الصقر"

تسببت تكنولوجيا الخطوط الآلية المسماة (عين الصقر) بفضيحة تحكيمية في بطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الأحد، بعد خلل تسبب في خسارة الروسية أنستاسيا بافليوتشينكوفا نقطة حاسمة في مباراتها بالدور ثمن النهائي أمام البريطانية سوناي كارتال في الملعب الرئيسي.

وبلغت بافليوتشينكوفا نقطة الفوز بالشوط والنتيجة 4-4 في المجموعة الافتتاحية وأطلقت كارتال ضربة بدت بوضوح خارج الملعب، لكن لم يكن هناك قرار وتوقفت اللاعبة الروسية عن اللعب.

وانطلق صوت آلي يقول "توقف توقف" وساد الارتباك في حين طلب الحكم الرئيسي نيكو هيلويرث نصيحة منظمي البطولة عبر الهاتف.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية بوضوح أن تسديدة كارتال كانت خارج الملعب، لكن هيلويرث أوضح أنه بسبب عدم تمكن تقنية عين الصقر من تتبع التسديدة يجب إعادة النقطة.

"سرقتم الشوط مني"

وتعرضت بافليوتشينكوفا لكسر إرسالها وكانت غاضبة بشدة عند تبديل الملعب، وقالت للحكم "لأنها بريطانية وتلعب على أرضها، يمكنهم قول ما يحلو لهم. لقد حرمتموني من الفوز بالشوط. لقد سرقوا الشوط مني. سرقتم الشوط مني".

لكن بافليوتشينكوفا (34 عاما) تعافت سريعا وأظهرت الصمود الذي ميز مسيرتها الطويلة بالتأهل لدور الثمانية بعد فوزه 7-6 و6-4.

لكن النقطة الرئيسية كانت الخلل الكبير الأول في نظام تكنولوجيا تحديد الخطوط الآلية في ويمبلدون والذي حل محل حكام الخطوط هذا العام.

خطأ فني

قال مسؤولو البطولة لاحقا إن المشكلة نجمت عن خلل فني في نظام التقنية الجديدة في اللعبة وأن الحكم الرئيسي اتبع البرتوكولات الصحيحة رغم أن بافليوتشينكوفا شعرت أنه كان ينبغي عليه التدخل لتصحيح خطأ واضح.

وقالت بافليوتشينكوفا للصحفيين "كنا في انتظار قرار لأن النظام كان متوقفا لكنني كنت أتوقع أن أسمع ما إذا كانت الكرة داخل أو خارج الملعب. بدلا من ذلك قالوا، إعادة الكرة. كان الأمر صعبا، خاصة أنها كانت لحظة حاسمة للغاية في المباراة. توقعت قرارا مختلفا".

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وأضافت اللاعبة الروسية "كنت أعتقد أن الحكم الرئيسي قادر على المبادرة باتخاذ القرار. لهذا السبب يجلس على الكرسي. أبلغني عقب المباراة بأن الكرة خارج الملعب. اعتقدت أنه سيفعل ذلك لكنه لم يفعل. أعتقد أن الأمر صعب عليه أيضا. ربما كان يخشى اتخاذ مثل هذا القرار المهم".

وفي ردها على سؤال بشأن شعورها إذا كلفت هذه النقطة خسارتها للمباراة، قالت وهي تبتسم "كل ما أود قوله هو أنني أكره ويمبلدون ولن أعود إلى هنا أبدا".

كارتال لم تشاهد الكرة

قالت كارتال إنها لم تكن تعلم ما إذا كانت تسديدتها خارج الملعب أو داخله، وكانت في حالة ارتباك حينها.

وأضافت اللاعبة البريطانية "هذا الوضع نادر. لا أعتقد أن ذلك حدث من قبل بالفعل. إنه حظ عاثر. ماذا يمكن أن تفعل؟ الحكم الرئيسي يبذل قصارى جهده. أعتقد أنه تعامل مع الأمر ببراعة".

تشكيك في تكنولوجيا عين الصقر

ولم تكن بافليوتشينكوفا، التي شعرت أنه من الضروري توفير نظام بديل، أول شخص يشكك في التكنولوجيا الآلية لتحديد الخطوط بل شكك فيه العديد من أبطال اللعبة أيضا.

ومن أبرزهم البريطانية إيما رادوكانو التي زعمت وجود أخطاء في التكنولوجيا خلال خسارتها أمام أرينا سبالينكا.

وقالت عقب الخسارة "لا، لا (أثق في النظام) أعتقد أن باقي اللاعبين سيقولون نفس الشيء، كانت هناك بعض الأشياء المشكوك في صحتها للغاية، لكن ماذا يمكن أن تفعل".

ويعتقد البريطاني جاك دريبر أيضا أن النتيجة ليست دقيقة بنسبة 100%، بينما قالت السويسرية بليندا بنتشيتش إن هذا الأمر كان موضوعا ساخنا في غرف تبديل الملابس.

وقالت بافليوتشينكوفا إن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة.

وأضافت "أعتقد أنه مع توافر نظام التكنولوجيا الآلية لتحديد الخطوط الذي استثمرنا فيه الكثير، فربما يتعين علينا البحث عن شيء آخر لاتخاذ قرارات أفضل بهذا الشأن".