ريال مدريد يواجه أزمة في الليغا بسبب كأس العالم للأندية

من المتوقع أن تشهد بداية الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم 2025-2026 أزمة حادة بين رابطة الليغا ونادي ريال مدريد، تتعلق بموعد المباراة الأولى للميرنغي في البطولة المحلية.

وبلغ ريال مدريد أمس الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه المثير في ربع النهائي على بوروسيا دورتموند الألماني 3-2، وهو ما سيتسبب في أول جدل فيما يتعلق بروزنامة النادي الأبيض المحلية، على حد تعبير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وحددت رابطة الدوري الإسباني يوم الثلاثاء 19 أغسطس/آب 2025 موعدا لمباراة ريال مدريد وأوساسونا على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد.

⚠️ 𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎́𝐍 | Estos son los horarios de la primera jornada de LaLiga. El Girona – Rayo dará el pistoletazo de salida. El Real Madrid cerrará la jornada ante Osasuna el martes 19. pic.twitter.com/4NxdbirIZY — Offsider (@Offsider_ES) July 5, 2025

وأوضحت أن ريال مدريد لن يتمكن من بدء فترة الإعداد للموسم المقبل قبل يوم 30 يوليو/تموز القادم، ما يعني أن أمامه 18 يوما فقط للتحضير لمواجهة أوساسونا.

ويتعارض موعد المباراة المذكورة مع الموقف، الذي دافع عنه اتحاد لاعبي كرة القدم في إسبانيا (AFE)، الذي اشترط ضمن مفاوضاته مع الرابطة بشأن الجدول الزمني، تأجيل بداية الدوري للجولة الثانية لأي فريق إسباني يصل إلى المراحل النهائية من مونديال الأندية، سواء كان ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد.

ويشدد الاتحاد على حق لاعبي ريال مدريد -وكذلك أتلتيكو لو استمر في البطولة- بالحصول على فترتين أساسيتين بعد انتهاء المشاركة، الأولى فترة راحة إلزامية غير منقطعة وغير قابلة للتفاوض مدتها 21 يوما، والثانية فترة إعداد بدني لا تقل عن 3 أسابيع قبل استئناف المباريات.

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وأكدت الصحيفة أنه تم الاتفاق على هذا الأمر مسبقا بين اتحاد لاعبي كرة القدم في إسبانيا وريال مدريد في الاجتماعات التي سبقت المونديال.

وبعد تأهل ريال مدريد إلى المربع الذهبي حيث سيواجه باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل 9 يوليو/تموز الجاري، فلن يعود اللاعبون إلى التدريبات قبل يوم 30 من الشهر نفسه على أقرب تقدير، ما يعني أنه أمامهم 20 يوما فقط للتحضير لمباراة أوسوسانا.

وسيُصبح الوضع أكثر تعقيدا إذا أكمل ريال مدريد مشواره إلى النهائي المقرر يوم 13 يوليو/تموز 2025، ففي هذه الحالة لن يعود اللاعبون من الإجازة إلا في 4 أغسطس/آب الجاري، ما يمنحهم 14 يوما فقط للتحضير لملاقاة أوساسونا.

وتتجه الأنظار الآن إلى رابطة الليغا ومعرفة قرارها النهائي بتأجيل ظهور ريال مدريد إلى الجولة الثانية وتأجيل مباراته الأولى، أو إصرارها على إقامة المباراة في موعدها المحدد.

وكان خافيير تيباس رئيس الرابطة، أكد في أكثر من مناسبة رفضه لتأجيل بداية الدوري الإسباني نظرا للأضرار الكبيرة التي قد تلحق بمصالح القنوات التلفزيونية، كما أنه يرى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنشأ النظام الجديد لكأس العالم للأندية دون التنسيق مع البطولات المحلية.

واستبقت "موندو ديبورتيفو" الأحداث وحددت 3 مواعيد جديدة محتملة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في حال تم تأجيلها في النهاية.

وتاليا التواريخ المحتملة وفق الصحيفة الإسبانية: