النصر السعودي يعير مهاجمه إلى فناربخشه بطلب من مورينيو

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأحد، إعارة مهاجمه الكولومبي جون دوران إلى فناربخشه التركي بعد نحو 6 أشهر من الانضمام إلى النادي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وقال النادي السعودي عبر منصة إكس "وافقت إدارة النصر على إعارة جون دوران لفناربخشه لمدة موسم واحد".

وانضم مهاجم كولومبيا إلى النصر في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من أستون فيلا الإنجليزي، لكنه لم يحقق النجاح المتوقع في الفريق الذي خسر كل الألقاب التي نافس عليها الموسم المنقضي.

وسجل دوران البالغ 21 عاما، 12 هدفا في 18 مباراة بكل المسابقات مع فريق الهداف كريستيانو رونالدو.

وذكرت تقارير محلية أن انضمام دوران لفناربخشه جاء بطلب من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق التركي.