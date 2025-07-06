الكينيتان كيبييغون وشيبِت تحطمان الأرقام القياسية في ألعاب يوجين

حطمت الكينية بياتريس شيبِت الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر للسيدات، بينما كسرت مواطنتها فيث كيبييغون رقمها القياسي مجددًا في سباق 1500 متر، وذلك خلال لقاء يوجين ضمن منافسات الدوري الألماسي يوم السبت.

قطعت البطلة الأولمبية شيبِت المسافة في 13 دقيقة و58.06 ثانية، متجاوزة الزمن السابق للإثيوبية غوداف تسيغاي (14:00.21) بفارق يزيد على ثانيتين، بعد أن تركت تسيغاي خلفها قبل 200 متر من خط النهاية وانطلقت مسرعة نحو الفوز.

بدت شيبِت مصدومة عند رؤيتها للزمن المُسجّل، لتضيف هذا الرقم إلى رقمها القياسي العالمي في سباق 10 آلاف متر الذي حققته في يوجين العام الماضي. وكانت قد اقتربت من كسر الرقم سابقًا حين سجلت 14:03.69 في روما الشهر الماضي.

قالت شيبِت "أنا سعيدة جدا. بعد سباق روما، قلت لنفسي إن عليّ الاستعداد لكسر الرقم، لأنه في روما كنت فقط أركض للفوز، لكن بعد تحقيق 14:03، أدركت أنني قادرة على تحطيم الرقم القياسي".

وتابعت "قررت أن أعود إلى الوطن، ثم أتيت إلى يوجين مستعدة. كنت مصممة على المحاولة لكسر الرقم القياسي".

حاولت كل من تسيغاي والكينية أغنيس جيبت نغتيتش مجاراة شيبِت طوال السباق تقريبًا، لكنهما لم تستطيعا مجاراتها عند انطلاقتها الأخيرة، وأنهت نغتيتش السباق في المركز الثاني بزمن 14:01.29، وهو ثالث أسرع توقيت في التاريخ.

الدوري الألماسي في يوجين المعروف أيضًا باسم بطولة "بريفونتين كلاسيك" يُعد من أعرق لقاءات ألعاب القوى في العالم، ويُقام سنويا في ملعب هايوارد بمدينة يوجين في أوريغون في الولايات المتحدة.

وقد شهدت نسخة عام 2025، التي أُقيمت في الخامس من يوليو/تموز، الذكرى الخمسين للبطولة، وقدمّت عرضًا مذهلًا لمنافسات عالمية المستوى.

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أما في ختام اللقاء (بطولة بريفونتين رقم 50)، فقد حققت كيبييغون زمنًا قدره 3 دقائق و48.68 ثانية في سباق 1500 متر، محسّنةً رقمها القياسي السابق (3:49.04) الذي سجلته في باريس في يوليو/تموز الماضي.

كيبييغون البطلة الأولمبية 3 مرات في هذا السباق كانت قد فشلت مؤخرًا في أن تصبح أول امرأة تكسر حاجز الأربع دقائق في سباق الميل، لكنها تعافت من تلك الخيبة بأسلوب باهر.

فقد رفعت سرعتها على المسار المستقيم الخلفي، وتسارعت عند المنعطف الأخير، وعبرت خط النهاية بعينين واسعتين من الدهشة حين رأت التوقيت.

وفي منافسات القفز بالزانة، فشل السويدي موندو دوبلانتيس في محاولة كسر رقمه القياسي للمرة 13.

كان أفضل ارتفاع سجله مؤخرًا 6.28 أمتار في ستوكهولم في يونيو/حزيران، ولم يواجه منافسة حقيقية بعد أن خرج الجميع عند 5.90. حاول 3 مرات تجاوز ارتفاع 6.29 لكنه لم ينجح.

أما سباق 100 متر للرجال، فقد سيطر عليه الجامايكي كيشين طومسون صاحب الفضية الأولمبية، بفوز بزمن 9.85 ثانية، بفارق عشر ثانية فقط عن رقمه الشخصي المسجل قبل 8 أيام، وجاء البريطاني زارنييل هيوز في المركز الثاني.

قال طومسون "لا أحد قادر على إيقافي. لا أقول هذا بغرور، لكن الحقيقة أنه بمجرد تحسين أدائي، ستحدث أمور مذهلة".

وفي سباق 400 متر من دون حواجز، تغلبت البطلة الأولمبية وسيدة الأرقام القياسية سيدني ماكلوغلين-ليفرون على منافستها الأميركية إيليا باتلر بعد سباق مثير.

وفي سباق الميل، بدا الأميركي يارد نوغوس كأنه في طريقه لتهديد الرقم القياسي العالمي، لكنه تراجع قبل النهاية وخطف الهولندي نيلس لاروس الفوز منه.

قال نوغوس "لم أحقق الرقم، لكنني في وضع جيد للغاية الآن".