الحر الشديد بمونديال الأندية يثير المخاوف في كأس العالم 2026

أثار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في كأس العالم للأندية لكرة القدم مخاوف بشأن بطولة كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ سيشارك عدد قياسي من الفرق يبلغ 48 منتخبا في هذا الحدث العالمي -الذي يقام كل 4 سنوات- خلال فصل الصيف الحار في أميركا الشمالية.

وطبق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استراحات من أجل إنعاش الجسم وإجراءات لتخفيف حدة الحرارة، لكن المدربين واللاعبين اشتكوا من كثرة مواعيد انطلاق المباريات بعد الظهر، مما يجعل الفرق تتنافس تحت أشعة الشمس المباشرة.

وتواجه 9 من المدن الـ16 المضيفة لكأس العالم 2026 ظروفا تعد "شديدة الخطورة" للمصابين بأمراض مرتبطة بالحرارة، وقال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين إنه سيبحث عن طرق أفضل لحماية اللاعبين.

مدرب دورتموند يطالب بتأخير مواعيد المباريات

وطالب نيكو كوفاتش مدرب بروسيا دورتموند بتأخير مواعيد انطلاق المباريات بعد معاناة لاعبيه مرة أخرى بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال المواجهة المثيرة التي انتهت بهزيمته 3-2 أمام ريال مدريد في الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية لكرة القدم أمس السبت.

وأقيمت المباراة في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت غرينتش) في نيوجيرسي.

ولعب دورتموند في درجات حرارة تجاوزت 32 درجة مئوية الشهر الماضي في إحدى مبارياته بدور المجموعات في نفس التوقيت من اليوم في سينسيناتي.

وقال كوفاتش "كان على هؤلاء الرياضيين تقديم أداء مميز، لكن مرة أخرى هذا هو وضع البطولة، وسنرى الأمر نفسه في العام المقبل خلال كأس العالم، علينا أن نفكر في اللاعبين".

وأضاف "هذا وضع صعب جدا بالنسبة لشخص ما، ويجب على اللاعبين أن يخوضوا هذه المباريات، لكن حسنا، هذه هي البطولة وعلينا أن نلعبها، أقترح أن يكون موعد انطلاق المباريات متأخرا قليلا".

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وتابع "كمتفرج، تود أن ترى كرة قدم حماسية وهجومية وقوية وتشهد ارتفاعا وتراجعا في الأداء، لذا عندما يكون الجو حارا جدا من الصعب تقديم هذا النوع من كرة القدم".