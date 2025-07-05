سبب غياب رونالدو عن جنازة جوتا لاعب ليفربول

لم يحضر قائد البرتغال كريستيانو رونالدو جنازة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في غوندومار بالقرب من بورتو صباح اليوم السبت بعد حادث السيارة المأساوي بإسبانيا.

وكان من المتوقع أن يتوجه رونالدو اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب البرتغال (221 مباراة) وقائد الفريق إلى غوندومار لحضور حفل التأبين وتقديم التعازي الأخيرة لعائلة زميله جوتا.

وحضر زملاء جوتا في ليفربول ولاعبو المنتخب البرتغالي الحاليون والسابقون، بالإضافة إلى زملائه في فريقه السابق وولفرهامبتون لوداع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وشوهد فيرجيل فان ديك وأندي روبرتسون وهما يحملان زهورا حمراء، في حين كان نجوم البرتغال برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا وروبن نيفيز حاضرين أيضا داخل الكنيسة.

سبب غياب رونالدو عن الجنازة

أما رونالدو قائد البرتغال فلم يكن من بين المعزين الذين حضروا الجنازة، وعلمت صحيفة ميرور البريطانية أن النجم البرتغالي فضّل الامتناع عن السفر خوفا من أن يؤدي وجوده إلى تعطيل الجنازة، وأن تتجه كل الأنظار إليه بدلا من التركيز على ما هو أهم.

ووفقا للصحيفة، كان غياب "الدون" ملحوظا للغاية، وحظي بتعليقات واسعة وأثار استياء واسعا في البرتغال، وقال أحد مشجعي كرة القدم معلقا على عدم ظهور كريستيانو في منصة إكس "إن عدم قطع كريستيانو رونالدو إجازته من أجل الظهور في الجنازة هو أمر غير مقبول كصديق وقائد للبرتغال".

وصرح الصحفي أنطونيو ريبيرو كريستوفاو -نقلا عن صحيفة ديلي ميل- "إنه القائد، وتوقع الكثيرون حضوره، كان ديوغو جوتا جزءا من الفريق، وقد تكون هناك أسباب لا نعرفها، إذا لم يحضر فسيتعين عليه تبرير غيابه "غير المبرر".

ورغم أن مهاجم النصر السعودي لم يحضر الجنازة فإنه تفاعل مع الوفاة المأساوية لجوتا وشقيقه عبر رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر رونالدو البالغ من العمر 40 عاما تحية مؤثرة لجوتا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الخبر المأساوي الخميس، وكتب "هذا غير منطقي، كنا معا في المنتخب الوطني، وأنت تزوجت للتو".

وأضاف "إلى عائلتك وزوجتك وأولادك، أتقدم بأحر التعازي وأتمنى لهم كل القوة.. أعلم أنك ستكون معهم دائما، رحمكما الله، ديوغو وأندريه، سنفتقدكما جميعا".

وتوفي جوتا وشقيقه بعد أن انحرفت سيارة لامبورغيني كانا يستقلانها عن الطريق في شمال غرب إسبانيا واشتعلت فيها النيران في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وحضرت الجنازة روت كاردوسو زوجة جوتا -والتي تزوجها الشهر الماضي- وعائلة اللاعب.