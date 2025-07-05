انتقادات شديدة لتوبوريا بسبب "لكمات المطرقة" ضد أوليفيرا

يتواصل الجدل المحيط بالضربة القاضية التي وجهها إيليا توبوريا لتشارلز أوليفيرا في بطولة "يو إف سي 317" للفنون القتالية المختلطة بعد أن سدد له "لكمات متابعة" رغم أنه بدا فاقد الوعي.

وأسقط توبوريا منافسه أوليفيرا بضربة قاضية قوية في الجولة الأولى، ثم سدد له لكمتين حاسمتين قبل أن يتدخل الحكم مارك غودارد بسرعة لإيقاف النزال في الدقيقة الثانية و27 ثانية من الجولة الأولى.

وأعرب العديد من غير المتابعين لهذه الرياضة بانتظام عن غضبهم من ضربتي المطرقة (قبضة مغلقة ولكم بظهر اليد من الأعلى إلى الأسفل) التي وجّهها الإسباني لخصمه بهدف إجبار الحكم على إيقاف النزال.

ووصف المؤثرون والسياسيون وحتى الصحفيون تصرف توبوريا بأنه مُشين، في حين تُعدّ ما تسمى بضربات "المتابعة" أو "الاستمرار" ممارسة شائعة وضرورية في فنون القتال المختلطة.

A ver, esto ni es maltrato ni es violencia de género ni es violencia gratuita. Supongo que tu crítica viene por lo de escenas pornográficas porque eso es lo que fue ver a Topuria esta mañana. pic.twitter.com/cw56fxy021 — DonTiburón (@JaviMunozF) June 29, 2025

واعتبرت صحيفة "أس" أن قاضية إيليا ضد أوليفيرا قانونية تماما وأكثر أمانًا من أساليب الإنهاء الأخرى في بعض رياضات التلامس.

لماذا يعتبر ما جرى قانونيا، وبطرق معينة، أكثر أمانًا:

فنون القتال المختلطة تتعلق بإنهاء النزال: على عكس الملاكمة حيث يمكن أن يؤدي الإسقاط إلى عد الحكم، فإنه في فنون القتال المختلطة، يكون الهدف غالبًا هو إنهاء الخصم، سواء بالاستسلام أو بالضربة القاضية. ولا يُعتبر المصارع "خارج اللعب" أو أن النزال قد انتهى حتى يتدخل الحكم لإيقافه.

على عكس الملاكمة حيث يمكن أن يؤدي الإسقاط إلى عد الحكم، فإنه في فنون القتال المختلطة، يكون الهدف غالبًا هو إنهاء الخصم، سواء بالاستسلام أو بالضربة القاضية. ولا يُعتبر المصارع "خارج اللعب" أو أن النزال قد انتهى حتى يتدخل الحكم لإيقافه. تقدير الحكم: الدور الأساسي للحكم هو سلامة المصارع. فهو يراقب المقاتلين باستمرار ويقوم بإيقاف النزال عندما لا يتمكن أحد المصارعين من الدفاع عن نفسه بذكاء أو يكون فاقدًا للوعي بشكل واضح.

ضمان الإنهاء: في خضم اللحظة، قد يكون من الصعب على المصارع تقييم ما إذا كان خصمه فاقدًا للوعي حقًا أو مصدوما مؤقتًا.

تسديد لكمات المتابعة: يضمن إنهاء الخصم ويمنعه من استعادة الوعي المحتمل ومواصلة النزال، مما قد يطيل الضرر أو يؤدي إلى موقف أكثر خطورة.

حماية المصارع: من المفارقات أن لكمات المتابعة يمكن أن تكون أكثر أمانًا في بعض الأحيان. وإذا كان المصارع قد تلقى ضربة قاضية حقًا، فكلما تم إيقاف النزال مبكرًا كان ذلك أفضل.

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ويمكن أن يؤدي البقاء في وضع ضعيف إلى تعريض المصارعين لضرر أطول إذا سُمح للنزال بالاستمرار، وغالبا ما تؤدي المتابعة السريعة إلى إيقاف فوري من قبل الحكم، مما يقلل من التعرض الكلي للضربات.