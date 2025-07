تقارير: النصر السعودي يعرض 20 مليون يورو سنويا على البرازيلي مارتينيلي

تلقى البرازيلي غابرييل مارتينيلي، لاعب أرسنال، عرضا مغريا من النصر السعودي، وهو ما قد يغيّر خطط النادي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ويدفع اللاعب لإعادة التفكير في مستقبله.

وذكر موقع "ذا أثلتيك" البريطاني أن النصر الذي جدد مؤخرا عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قدّم عرضا بقيمة 85 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، وهو مبلغ يتجاوز قيمته السوقية الحالية المقدرة بـ55 مليون يورو وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

🚨 BREAKING: Al-Nassr WANT to SIGN Gabriel Martinelli for €85M from Arsenal.

💣🇧🇷👀Huge boost ahead of Rodrygo saga! Matter of time now.

[ Source. @TheAthleticFC ] pic.twitter.com/IWR3Z0iPBg

— TwinVamos (@TwinVamos) July 4, 2025