تقارير: النصر السعودي يعرض 20 مليون يورو سنويا على البرازيلي مارتينيلي

تلقى البرازيلي غابرييل مارتينيلي، لاعب أرسنال، عرضا مغريا من النصر السعودي، وهو ما قد يغيّر خطط النادي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ويدفع اللاعب لإعادة التفكير في مستقبله.

وذكر موقع "ذا أثلتيك" البريطاني أن النصر الذي جدد مؤخرا عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قدّم عرضا بقيمة 85 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، وهو مبلغ يتجاوز قيمته السوقية الحالية المقدرة بـ55 مليون يورو وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

🚨 BREAKING: Al-Nassr WANT to SIGN Gabriel Martinelli for €85M from Arsenal.

💣🇧🇷👀Huge boost ahead of Rodrygo saga! Matter of time now. [ Source. @TheAthleticFC ] pic.twitter.com/IWR3Z0iPBg — TwinVamos (@TwinVamos) July 4, 2025

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ويمتد العقد الحالي لمارتينيلي مع أرسنال حتى صيف عام 2027، فيما تشير تقارير إلى إمكانية حصوله على راتب سنوي من النصر يصل إلى 20 مليون يورو، وهو ما يعادل 3 أضعاف راتبه مع "الغانرز".

من جهتها، ترى صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هناك عقبة وحيدة تقف حجر عثرة أمام إمكانية إتمام الصفقة، إذ إن انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي قد يقلل فرصه في المشاركة بكأس العالم المقبلة 2026.

ومن جانب أرسنال، فقد تساعده هذه الصفقة في حال تمت على تدعيم خط هجومه الذي يُعد أولوية قصوى، من خلال استثمار هذا المبلغ في التعاقد مع السويدي فيكتور غيوكيريس مهاجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي، أو تعزيز مركز الجناح بضم البرازيلي رودريغو غوس الذي لا يشارك كثيرا مع ريال مدريد منذ وصول المدرب تشابي ألونسو.

ويُعد مارتنيلي (24 عاما) من أبرز لاعبي أرسنال تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي يدفع به في الجهة اليسرى.

وخاض مارتينيلي خلال الموسم الماضي 51 مباراة في جميع البطولات، سجّل خلالها 10 أهداف وقدّم لزملائه 6 تمريرات حاسمة، وانتهى به المطاف دون تحقيق ألقاب.

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وأنهى أرسنال موسم 2024-2025 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليفربول البطل، كما أُقصي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة من باريس سان جيرمان (1-3)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد أن أزاح ريال مدريد في الدور السابق.

ووصل مارتينيلي إلى أرسنال صيف عام 2019 قادما من إيتوانو البرازيلي المنافس في الدرجة الثالثة، في صفقة بلغت 7.1 ملايين يورو، ومنذ ذلك الوقت لعب 225 بجميع البطولات مباراة وسجل 51 هدفا وصنع 29، كما تُوج بلقبين هما كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي).