شاهد.. تشييع جثمان جوتا بمشاركة زملائه في ليفربول ومنتخب البرتغال

شارك عدد من لاعبي ليفربول الحاليين والسابقين في جنازة زميلهم ديوغو جوتا الذي توفي يوم الخميس الماضي برفقة شقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة مروع بمقاطعة زامورا القريبة من الحدود البرتغالية الإسبانية.

وكان الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول وقائد الفريق فيرجل فان دايك في مقدمة المشاركين بالجنازة، حيث تم دفن جثمان جوتا في مدينة بورتو.

كما حضر عدد آخر من اللاعبين، أبرزهم الأسكتلندي أندرو روبرتسون والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والإيطالي فيديريكو كييزا وآخرين، في حين لم يظهر المصري محمد صلاح بالصور، ولا يُعرف بعد إذا ما كان قد شارك في الجنازة من عدمه.

وارتدى لاعبو ليفربول بدلات سوداء وربطات عنق، وحملوا أكاليل زهور حمراء على شكل قمصان ليفربول بالرقمين "20" (رقم جوتا مع ليفربول) و"30″ (رقم شقيقه أندريه سيلفا مع فريقه بينافيل).

🚨 Virgil Van Dijk carries the number 20 for Diogo Jota and Andy Robertson carries the number 30 for Diogo's brother, Andre Silva. 🤍 The funeral is taking place right now in Gondomar, Porto. pic.twitter.com/m1PqeaNavd — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 5, 2025

وحضر الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي الجنازة حيث عبّر عن حزنه الكبير لوفاة جوتا الذي احتفل معه قبل شهر تقريبا بالتتويج بدوري الأمم الأوروبية.

وقال مارتينيز "لا أستطيع إلا أن أقول إن هذه أيام حزينة للغاية، اليوم كان بمثابة دليل على أننا جميعا معا من أجل ديوغو وأندريه وأننا نمثل البرتغال، سيبقى ديوغو وشقيقه معنا إلى الأبد".

وحُمل تابوت ديوغو بواسطة العائلة وعدد من أصدقائه، في حين أمسكت زوجته روت بمؤخرة النعش، في وقت كانت فيه شوارع غوندومار مغطاة بأعلام البرتغال وليفربول التي تحمل عبارة "لن تسير وحدك أبدا".

وقبل انطلاق الجنازة أدى الموجودون أغنية "آفي ماريا" التي عُزفت قبل أقل من أسبوعين في حفل زفافه.

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وكان من ضمن المشاركين في الجنازة البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، في حين وصل ثنائي الهلال روبن نيفيز وجواو كانسيلو إلى البرتغال عبر طائرة خاصة بعد ساعات فقط من انتهاء مباراة "الزعيم" وفلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

كما شارك في مراسم الجنازة الثنائي البرتغالي روبن دياز وبرناردو سيلفا لاعبي مانشستر سيتي ومواطنهما نيلسون سيميدو لاعب وولفرهامبتون، وكذلك وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز والمدرب السابق للمنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس.

وحضر أيضا البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة السعودي الحالي والإسباني تياغو ألكانتارا اللذين لعبا إلى جوار جوتا في ليفربول، وأيضا فيلاش بواش رئيس نادي بورتو وعدد كبير من سكان المدينة.

في المقابل، لم يتمكن البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول من حضور الجنازة، واكتفى بنشر رسالة تعزية كتب فيها "عادة ما أنشر أشياء لها معنى، لكن اليوم لا شيء له معنى".

وأضاف "مرة أخرى يفصلني محيط كامل عن توديع شخص أحبه، لكنني أعلم أن زملائي في النادي يمثلونني خير تمثيل".

وأتم أليسون رسالته "إلى صديقتي روت (زوجة جوتا)، اعلمي أنك لن تسيري وحدك أبدا، وسنكون معك في أقرب وقت ممكن".