رياضة|البرتغال

شاهد.. تشييع جثمان جوتا بمشاركة زملائه في ليفربول ومنتخب البرتغال

PORTO, PORTUGAL - JULY 05: Families grieve after the funeral ceremony of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva in Gondomar, on the outskirts of Porto, on July 5, 2025. Liverpool forward Diogo Jota and his brother died in a car crash in Spain on July 3, 2025, sparking widespread grief just after the Portugal star had got married. (Photo by Alex Juarez/Anadolu via Getty Images)
عدد كبير من اللاعبين والمسؤولين شاركوا في مراسم تشييع جثماني جوتا وشقيقه أندريه سيلفا (الأناضول)
5/7/2025-|آخر تحديث: 20:41 (توقيت مكة)

شارك عدد من لاعبي ليفربول الحاليين والسابقين في جنازة زميلهم ديوغو جوتا الذي توفي يوم الخميس الماضي برفقة شقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة مروع بمقاطعة زامورا القريبة من الحدود البرتغالية الإسبانية.

وكان الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول وقائد الفريق فيرجل فان دايك في مقدمة المشاركين بالجنازة، حيث تم دفن جثمان جوتا في مدينة بورتو.

كما حضر عدد آخر من اللاعبين، أبرزهم الأسكتلندي أندرو روبرتسون والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والإيطالي فيديريكو كييزا وآخرين، في حين لم يظهر المصري محمد صلاح بالصور، ولا يُعرف بعد إذا ما كان قد شارك في الجنازة من عدمه.

وارتدى لاعبو ليفربول بدلات سوداء وربطات عنق، وحملوا أكاليل زهور حمراء على شكل قمصان ليفربول بالرقمين "20" (رقم جوتا مع ليفربول) و"30″ (رقم شقيقه أندريه سيلفا مع فريقه بينافيل).

وحضر الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي الجنازة حيث عبّر عن حزنه الكبير لوفاة جوتا الذي احتفل معه قبل شهر تقريبا بالتتويج بدوري الأمم الأوروبية.

وقال مارتينيز "لا أستطيع إلا أن أقول إن هذه أيام حزينة للغاية، اليوم كان بمثابة دليل على أننا جميعا معا من أجل ديوغو وأندريه وأننا نمثل البرتغال، سيبقى ديوغو وشقيقه معنا إلى الأبد".

وحُمل تابوت ديوغو بواسطة العائلة وعدد من أصدقائه، في حين أمسكت زوجته روت بمؤخرة النعش، في وقت كانت فيه شوارع غوندومار مغطاة بأعلام البرتغال وليفربول التي تحمل عبارة "لن تسير وحدك أبدا".

PORTO, PORTUGAL - JULY 05: Liverpool's Dutch defender Virgil van Dijk (L) and Liverpool's Scottish defender Andy Robertson (R) arrive for the funeral of Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota and his brother Andre Silva in Gondomar, on the outskirts of Porto, on July 5, 2025. Liverpool forward Diogo Jota and his brother died in a car crash in Spain on July 3, 2025, sparking widespread grief just after the Portugal star had got married. (Photo by Alex Juarez/Anadolu via Getty Images)
عدد من زملاء ديوغو جوتا في ليفربول شاركوا بجنازته (الأناضول)

وقبل انطلاق الجنازة أدى الموجودون أغنية "آفي ماريا" التي عُزفت قبل أقل من أسبوعين في حفل زفافه.

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وكان من ضمن المشاركين في الجنازة البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد، في حين وصل ثنائي الهلال روبن نيفيز وجواو كانسيلو إلى البرتغال عبر طائرة خاصة بعد ساعات فقط من انتهاء مباراة "الزعيم" وفلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

كما شارك في مراسم الجنازة الثنائي البرتغالي روبن دياز وبرناردو سيلفا لاعبي مانشستر سيتي ومواطنهما نيلسون سيميدو لاعب وولفرهامبتون، وكذلك وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز والمدرب السابق للمنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس.

وحضر أيضا البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة السعودي الحالي والإسباني تياغو ألكانتارا اللذين لعبا إلى جوار جوتا في ليفربول، وأيضا فيلاش بواش رئيس نادي بورتو وعدد كبير من سكان المدينة.

Liverpool manager Arne Slot leaves the funeral of Diogo Jota and Andre Silva being held at Igreja Matriz de Gondomar in the town of Gondomar near Porto. The Liverpool and Portugal forward died along with his younger brother Andre Silva in the accident in Zamora on Thursday morning. Picture date: Saturday July 5, 2025. (Photo by PA/PA Images via Getty Images)
الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول حضر مراسم جنازة اللاعب الراحل ديوغو جوتا (غيتي)

في المقابل، لم يتمكن البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول من حضور الجنازة، واكتفى بنشر رسالة تعزية كتب فيها "عادة ما أنشر أشياء لها معنى، لكن اليوم لا شيء له معنى".

وأضاف "مرة أخرى يفصلني محيط كامل عن توديع شخص أحبه، لكنني أعلم أن زملائي في النادي يمثلونني خير تمثيل".

وأتم أليسون رسالته "إلى صديقتي روت (زوجة جوتا)، اعلمي أنك لن تسيري وحدك أبدا، وسنكون معك في أقرب وقت ممكن".

المصدر: مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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