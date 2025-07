شاهد.. تشييع جثمان جوتا بمشاركة زملائه في ليفربول ومنتخب البرتغال

شارك عدد من لاعبي ليفربول الحاليين والسابقين في جنازة زميلهم ديوغو جوتا الذي توفي يوم الخميس الماضي برفقة شقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة مروع بمقاطعة زامورا القريبة من الحدود البرتغالية الإسبانية.

وكان الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول وقائد الفريق فيرجل فان دايك في مقدمة المشاركين بالجنازة، حيث تم دفن جثمان جوتا في مدينة بورتو.

كما حضر عدد آخر من اللاعبين، أبرزهم الأسكتلندي أندرو روبرتسون والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والإيطالي فيديريكو كييزا وآخرين، في حين لم يظهر المصري محمد صلاح بالصور، ولا يُعرف بعد إذا ما كان قد شارك في الجنازة من عدمه.

وارتدى لاعبو ليفربول بدلات سوداء وربطات عنق، وحملوا أكاليل زهور حمراء على شكل قمصان ليفربول بالرقمين "20" (رقم جوتا مع ليفربول) و"30″ (رقم شقيقه أندريه سيلفا مع فريقه بينافيل).

🚨 Virgil Van Dijk carries the number 20 for Diogo Jota and Andy Robertson carries the number 30 for Diogo's brother, Andre Silva. 🤍

The funeral is taking place right now in Gondomar, Porto. pic.twitter.com/m1PqeaNavd

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 5, 2025