ميسي يحصل على مدرج باسمه في نادي طفولته

حظي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي بتكريمٍ مميز في وطنه، إذ أطلق نادي نيولز أولد بويز اسمه على مدرج في الملعب تكريما له، رغم أن النجم الأرجنتيني لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول.

وكرّم نادي نيولز أولد بويز (نادي طفولة ليونيل ميسي) أسطورة كرة القدم بتسمية مدرج باسمه في ملعبه "إستاديو مارسيلو بييلسا" (المعروف أيضا باسم "إل كولوسو") بمناسبة عيد ميلاده الـ38 الموافق 24 يونيو/حزيران.

وشارك النادي الخبر عبر فيديو مؤثر ورسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "اليوم، يكتب كولوسو صفحة جديدة. للمرة الأولى، يعيش أقوى اسمين في تاريخ كرة القدم تحت سقف واحد: سقفنا".

It's official. The new stand at the Estadio Marcelo Bielsa will be called… THE LIONEL MESSI STAND pic.twitter.com/JduhYRACoH — Newell's Old Boys – English News (@Newells_en) June 24, 2025

يُعد مدرج "ليونيل ميسي" الجديد أحدث سلسلة من التكريمات لأساطير النادي في الملعب.

ويُعرف مدرج آخر باسم دييغو مارادونا، الذي لعب لفترة وجيزة أيضا مع نيولز. وقد تم تغيير اسم الملعب نفسه عام 2009 لتكريم اللاعب والمدرب السابق مارسيلو بييلسا.

يُعد هذا التكريم ذا أهمية خاصة، خاصة أن ميسي، رغم لعبه في فرق الشباب بنيولز، فلم يظهر قط مع الفريق الأول.

انضم ميسي إلى صفوف شباب نيويلز في السادسة من عمره فقط، وقضى 7 سنوات تكوينية هناك قبل أن ينتقل إلى إسبانيا للانضمام إلى أكاديمية "لاماسيا" الشهيرة في برشلونة في الـ13 من عمره.

وحافظ "البرغوث" دائما على ارتباط وثيق وحب لنادي مسقط رأسه روزاريو، وغالبا ما تحدث عن رغبته في اللعب لهم قبل نهاية مسيرته.

ويُبرز هذا التكريم تأثير ميسي الدائم، ليس فقط على كرة القدم، بل على قلوب المشجعين في روزاريو وخارجها.

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يُعرف ميسي عالميا بأنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، وتتضمن مسيرته الحافلة بالتألق وفوزه القياسي بـ8 كرات ذهبية، وفترة أسطورية مع برشلونة وباريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني.

ولطالما حُفر اسمه في تاريخ هذه الرياضة، وهو الآن محفور في صميم النادي الذي بدأ فيه كل شيء.