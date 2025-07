ميسي يحصل على مدرج باسمه في نادي طفولته

حظي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي بتكريمٍ مميز في وطنه، إذ أطلق نادي نيولز أولد بويز اسمه على مدرج في الملعب تكريما له، رغم أن النجم الأرجنتيني لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول.

وكرّم نادي نيولز أولد بويز (نادي طفولة ليونيل ميسي) أسطورة كرة القدم بتسمية مدرج باسمه في ملعبه "إستاديو مارسيلو بييلسا" (المعروف أيضا باسم "إل كولوسو") بمناسبة عيد ميلاده الـ38 الموافق 24 يونيو/حزيران.

وشارك النادي الخبر عبر فيديو مؤثر ورسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "اليوم، يكتب كولوسو صفحة جديدة. للمرة الأولى، يعيش أقوى اسمين في تاريخ كرة القدم تحت سقف واحد: سقفنا".

It's official. The new stand at the Estadio Marcelo Bielsa will be called…

THE LIONEL MESSI STAND pic.twitter.com/JduhYRACoH

— Newell's Old Boys – English News (@Newells_en) June 24, 2025