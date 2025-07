التركي غولر.. رمز لبداية حقبة جديدة في ريال مدريد

ثبّت الشاب التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد مكانه في التشكيلة الأساسية للنادي الملكي منذ وصول المدرب تشابي ألونسو، ليسهم في تشكيل خط وسط جديد يطوي صفحة الثلاثي التاريخي كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش.

وشارك غولر في التشكيل الأساسي لريال مدريد في المباريات الثلاث الماضية في كأس العالم للأندية ضد باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي ويوفنتوس الإيطالي، علما بأنه دخل في الشوط الثاني بديلا لراؤول أسينسيو في المباراة الأولى بمونديال الأندية أمام الهلال السعودي.

ويعوّل المدرب ألونسو على غولر في بناء اللعب من الخلف بفضل مهاراته الفنية العالية وحُسن تصرفه بالكرة من أجل الاعتماد عليه في مركز الرقم 5، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولعب غولر في خط الوسط إلى جانب زميليه جود بيلينغهام وفيديريكو فالفيردي، مع توظيف أوريلين تشاواميني في أوقات كثيرة كقلب دفاع.

وقال الصحيفة "هذه التوليفة تفتح حقبة جديدة في خط الوسط الذي ظل طوال عقد كامل مرتبطا بالثلاثي كاسيميرو كمحور ارتكاز، وكروس ومودريتش كلاعبي وسط هجومي. وهي عناصر قادت ريال مدريد للفوز بـ4 بطولات في دوري أبطال أوروبا أعوام 2016، 2017، 2018، 2022".

وتفكك الثلاثي تدريجيا برحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد عام 2022 واعتزال كروس صيف عام 2024، في حين سيغادر مودريتش ريال مدريد بعد نهاية كأس العالم للأندية إلى ميلان الإيطالي، حسب تقارير عديدة.

وتراجع دور مودريتش في الريال منذ وصول ألونسو الذي اعتمد على غولر بشكل متزايد (45 دقيقة في المباراة الأولى ثم 60 و67 و78 دقيقة في المباريات التالية).

وتابعت الصحيفة "رغم أن حلمه (مودريتش) كان إنهاء مسيرته في مدريد، فإن الواقع فرض تجديد الدماء. أردا غولر أصبح اللاعب الذي يرمز إلى نهاية مرحلة ذهبية في تاريخ ريال مدريد وبداية مستقبل جديد".

ومن المتوقع أن يشارك غولر أساسيا في مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند المقررة الليلة عند الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب ميتلايف في ختام الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية.

43' GOAL! ⚽

Arda Guler is at the right place at the right time to slot it in! @realmadrid now lead 2-0!

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAPAC pic.twitter.com/qsvsA8Jl0z

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 22, 2025