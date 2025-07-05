تشلسي يهزم بالميراس ويلتقي فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

واصل تشلسي الإنجليزي تقدمه في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعدما تأهل لنصف نهائي هذه المسابقة العالمية الموسعة المقامة حاليا بالولايات المتحدة حتى 13 الشهر الجاري.

وقادت النيران الصديقة الفريق الأزرق للفوز 2-1 على بالميراس البرازيلي، في لقاء بدور الثمانية أقيم فجر السبت بتوقيت مكة المكرمة.

وبادر تشلسي بالتسجيل عن طريق نجمه كول بالمر (16) لكن النجم الواعد إستيفاو ويليان أدرك التعادل لبالميراس في الدقيقة 53، ليكون هدف الوداع للفريق البرازيلي قبل انتقاله للفريق اللندني، عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وبينما كان الجميع يستعد لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ولعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، أحرز تشلسي هدفا مفاجئا في الدقيقة 83 عن طريق ويفرتون بيريرا (حارس مرمى بالميراس) الذي سجل هدفا بالخطأ في شباكه، ليصبح هذا هو الهدف العكسي التاسع بالنسخة الحالية للمسابقة العالمية.

وبذلك، ضرب تشلسي موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة مع فلومينينسي البرازيلي (8 يوليو/تموز في نصف النهائي على ملعب ميتلايف في نيويورك) الذي تأهل للمربع الذهبي عقب فوزه المثير بالنتيجة ذاتها على الهلال السعودي في وقت سابق بدور الثمانية.

وسيظفر الفائز من تشلسي وفلومينينسي بورقة الترشح للمباراة النهائية في النسخة الأولى للبطولة التي تقام بشكلها الحديث الموسع بمشاركة 32 فريقا، والتي ستجرى في 13 الشهر الجاري، بملعب (ميتلايف) في نيوجيرسي.