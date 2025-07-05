كواليس انهيار صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة

كشف تقرير إسباني كواليس انهيار صفقة انتقال الشاب نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو إلى برشلونة بطل الثلاثية المحلية في إسبانيا.

وأعلن أتلتيك بلباو صباح أمس وبشكل مفاجئ في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تجديد عقد ويليامز (22 عاما) حتى صيف عام 2035.

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وأكدت صحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية أن ورغم عرض نيكو ويليامز نفسه على برشلونة إلا أنه في "لحظة الحقيقة" تجنّب المخاطرة التي قبل بها كل من داني أولمو وخوان غارسيا.

وأوضحت أن موقف نيكو الذي عبّر من خلاله عن رغبته وحلمه بارتداء قميص برشلونة تغيّر حين تحولت المفاوضات من الكلام الشفهي إلى صياغة بنود العقد بشكل رسمي، إذ بدأ وكيله بطلب ضمانات تتيح له الرحيل إلى نادٍ آخر بحرية تامة إذا لم ينجح النادي الكتالوني في تسجيله برابطة الدوري الإسباني.

من جهته رفض برشلونة هذا الشرط، فمن وجهة نظر النادي سيكون من العبث دفع 62 مليون يورو مع الموافقة بند يعطي اللاعب حق الرحيل مجانا إذا لم يتم تسجيله.

حينها رأى مسؤولو النادي الكتالوني أن نيكو يوّد اللعب مع أصدقائه في منتخب إسبانيا من لاعبي "البلوغرانا" أكثر من تمثيل الفريق نفسه، كما أن عائلته ليست من مشجعي برشلونة بل هي مرتبطة بشدة بالفريق الباسكي.

وبالفعل وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود وبالتحديد يوم الثلاثاء الماضي وفق الصحيفة ذاتها، علما بأن نيكو كان يرغب في حسم انتقاله قبل السادس من يوليو/تموز الجاري، تجنبا للالتحاق بأي نشاط مع بيلباو.

يومها أبلغ برشلونة وكيل ويليامز بأن النادي لن يخاطر بالتوقيع على شرط قد يحرمه من المال ومن اللاعب معا، ليأتي الرد من الطرف المقابل بأن اللاعب سيعطي قراره النهائي قريبا بعد التشاور مع عائلته والذي تمثّل في النهاية بالتوقيع على عقد جديد يبقيه مع فريقه الحالي للسنوات الـ10 القادمة.

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في البداية شعر برشلونة بخيبة أمل ثم تيقّن أن نيكو ليس داني أولمو ولا خوان غارسيا (الذين وقّعا لبرشلونة دون شروط)، ووصل النادي إلى قناعة مفادها أنه من دونه تُوج الفريق بالدوري والكأس والسوبر الإسباني.

وأتمت الصحيفة "لا مجال للاكتئاب فالصيف ما زال طويلا وهناك لاعبون آخرون يحلمون حقا باللعب في برشلونة ويقبلون المخاطرة".

وكان نيكو ويليامز قد عرض بنفسه الانضمام إلى برشلونة عبر وكيله فيليكس تاينتا الذي اجتمع مع المدير الرياضي ديكو، ليتحرك النادي بعدها صوب إبرام الصفقة عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي، قبل أن ينهار كل شيء في النهاية.

يُذكر أن نيكو ويليامز ارتقى إلى الفريق الأول لبيلباو في عام 2021، وخاض مع الفريق الباسكي 167 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 31 هدفا وقدّم لزملائه 30 تمريرة حاسمة، وتُوج معه بلقب وحيد هو كأس ملك إسبانيا موسم 2023-2024 وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.