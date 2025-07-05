الخليفي رئيس سان جيرمان: ديمبيلي يستحق الكرة الذهبية لأنه فعل كل شيء

قال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا وأوروبا إنه "إذا لم يفز عثمان ديمبيلي (لاعب الفريق الفرنسي) بالكرة الذهبية فإن هناك مشكلة".

وجاء كلام الخليفي في حديثه للصحفيين بعد الحصة التدريبية الأخيرة لفريق العاصمة الفرنسية في أتلانتا "بالنظر إلى الموسم الذي قدمه، وهو موسم رائع، فلا شك أنه سيفوز بالكرة الذهبية".

وأوضح الخليفي -في إشارة الى المستوى الكبير الذي قدمه ديمبيلي الذي أنهى الموسم بـ33 هدفا و15 تمريرة حاسمة- "إذا لم يفز فإن هناك مشكلة، لقد فعل كل شيء".

وأضاف "من المؤكد أن هذا مهم للنادي، لكن الأهم هو أن يلعب الجميع من أجل الفريق".

ويواجه سان جيرمان -اليوم- بايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة حتى الـ13 من الشهر الجاري.

وعن النظام الجديد لمونديال الاندية وجدول المباريات المزدحم على اللاعبين، أكد رئيس سان جيرمان "صحيح أنه عندما تنظم مسابقة مثل هذه هناك بعض الأشياء التي ليست مثالية، لكنها بشكل عام رائعة، سوق جديدة لكرة القدم، للعلامة التجارية وللنادي بأكمله".

وتابع "لا أفهم لمَ ينتقد الناس هذه البطولة، في السابق لم تشارك الأندية واللاعبون في كأس العالم، (..) علينا أن نفكر بإيجابية".