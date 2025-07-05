يويفا يفرض غرامات على برشلونة وتشلسي وأستون فيلا

كان برشلونة الإسباني وتشلسي وأستون فيلا الإنجليزيان من بين عديد من الأندية التي غرمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -الجمعة- لانتهاكها قواعده للاستدامة المالية.

وقالت الهيئة الكروية الأعلى في أوروبا إن الأندية لم تلتزم بقواعده المتعلقة بأرباح كرة القدم. كما عوقب تشلسي وفيلا لخرقهما قواعد الحد الأقصى للرواتب ومصاريف التشكيلة.

وغُرِّم تشلسي 31 مليون يورو (نحو 36.5 مليون دولار) نتيجة هذين الانتهاكين، مع بقائه تحت طائلة مضاعفة الغرامة إلى 60 مليونا إذا لم يلتزم بفترة الـ4 سنوات الممنوحة ضمن اتفاق تسوية.

أنفق الـ"بلوز" أموالا فاقت أي نادٍ آخر في أوروبا منذ أن اشترى رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي حصص الأغلبية في النادي الإنجليزي عام 2022.

من جهته، غُرم برشلونة 15 مليون يورو، إضافة إلى 45 مليونا أخرى مشروطة باتفاقية تسوية لمدة عامين.

ويتعين على فيلا دفع 11 مليونا مع خطر التعرض لعقوبة أخرى تبلغ 15 مليونا إذا انتهك القواعد خلال فترة 3 سنوات.

ووافق ليون الفرنسي على الاستبعاد من المسابقات الأوروبية في حال تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية في فرنسا لأسباب مالية. كما غُرِّم بمبلغ 12.5 مليون يورو.