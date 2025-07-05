اتحاد العاصمة بطلا لكأس الجزائر للمرة التاسعة في تاريخه

توج اتحاد العاصمة بلقب كأس الجزائر لكرة القدم -السبت- بعد تغلبه على شباب بلوزداد 2-0 على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالعاصمة الجزائر.

وأحرز اتحاد العاصمة بذلك لقب كأس الجزائر للمرة التاسعة في تاريخه، إذ كان آخر تتويج له باللقب قبل 12 عاما، عندما هزم جاره مولودية الجزائر 1-0 في نهائي نسخة 2013.

ووقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الضحايا الأربعة لحادث تدافع جماهير مولودية الجزائر خلال الاحتفال بالتتويج بالدوري المحلي الأسبوع الماضي.

وافتتح رياض بن عياد التسجيل لاتحاد العاصمة إثر خطأ في دفاع المنافس، ليتبادل الكرة مع زميله قبل أن يسدد بقوة في شباك حارس شباب بلوزداد مصطفى زغبة في الدقيقة التاسعة.

وأضاف اتحاد العاصمة الهدف الثاني بواسطة أحمد خالدي في الدقيقة 13 بتسديدة قوية في وسط دفاع المنافس، وحاول لاعبو بلوزداد فيما بعد السيطرة والعودة، لكن تكتل لاعبي الاتحاد مكنهم من الحفاظ على تقدمهم حتى صفارة النهاية.

وكانت الترشيحات تصب في مصلحة شباب بلوزداد عقب الموسم الصعب لاتحاد العاصمة، الذي أنهاه في المركز الثامن، لكن بلوزداد خرج خالي الوفاض من هذا الموسم بعد أن ضيع المركز الثاني بالدوري المحلي في الجولة الأخيرة ليحتله شبيبة القبائل.

ولن يشارك بلوزداد في منافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.