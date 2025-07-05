أبرزهم دياز وحكيمي وبونو.. نجوم المغرب يسطعون بقوة في سماء الكرة العالمية

لا يزال التصدي المذهل للحارس المغربي ياسين بونو أمام البرازيلي سافينيو في مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي ضمن دور الـ16 لكأس العالم للأندية 2025 يجتاح منصات التواصل بوصفه واحدا من أفضل التصديات في المسابقة، وأحد أعظمها في كرة القدم.

واستطاع الحارس الدولي المغربي (33 عاما) أن يقود الهلال لإنجاز كبير بالفوز على مانشستر سيتي بطل آخر نسخة من كأس العالم للأندية (4 ـ3) في مباراة دراماتيكية امتدت حتى الأشواط الإضافية، وقدم فيها بونو أداء مذهلا أعاد إلى الواجهة تألقه مع زملائه في منتخب أسود الأطلس في ملحمة مونديال قطر 2022.

وتزامن الصعود الصاروخي لأسهم بونو مع إشعاع عديد النجوم المغاربة الذين صنعوا ولا يزالون أمجادا كروية لمنتخبهم ولأنديتهم منذ المسيرة التاريخية في كأس العالم 2022، ثم الفوز بالميدالية البرونزية لأولمبياد 2024، بل إن كثيرا من لاعبي المغرب أصبحوا بمثابة النجوم الكبار في الكرة العالمية مثل أشرف حكيمي في باريس سان جيرمان وإبراهيم دياز في ريال مدريد وغيرهما.

ويستعرض التقرير التالي أبرز 5 نجوم مغاربة خطفوا الأضواء في الملاعب الأوروبية والعالمية في موسم 2024 ـ 2025:

ياسين بونو (الهلال السعودي)

بعد انتقاله من إشبيلية الإسباني إلى الهلال السعودي في يوليو/تموز 2023، ساد الاعتقاد أن ياسين بونو، أحد صناع ملحمة مونديال 2022 سينهي مشواره الكروي خلف الأضواء ولكن الحارس البالغ من العمر 34 عاما استطاع أن يعيد اكتشاف نفسه بتألق مذهل مع الهلال بلغ ذروته في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وصنع بونو الحدث في مباراة الهلال السعودي الافتتاحية في البطولة عندما تصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل ومنح فريقه نقطة التعادل (1 ـ1) ثم فاز بجائزة رجل مباراة الهلال وسالزبورغ (0 ـ0) قبل أن يخطف كل الأضواء في ملعب كامبينغ وورلد أمام السيتي.

ولعب بونو في بداياته مع الوداد المغربي ثم انتقل في 2012 إلى أتلتيكو مدريد الإسباني ومنه إلى ريال سرقسطة ثم جيرونا حتى 2019 عندما انضم لإشبيلية وتوج معه بالدوري الأوروبي 2020.

وفي 2022 فاز بجائزة "زامورا" التي تمنح سنويا لأفضل حارس في الدوري الإسباني، كما ساهم في أواخر العام ذاته في وصول أسود الأطلس لأكبر إنجاز كروي في تاريخهم ببلوغ نصف نهائي كأس العالم.

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يشار إلى أن الهلال ضم نجما مغربيا جديدا هو الهداف عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الشباب الذي التحق رسميا بفريقه قبل مواجهة فلومينينسي في ربع النهائي.

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

تحول أشرف حكيمي إلى واحد من أساطير نادي باريس سان جيرمان بعد أن ساهم بشكل فعال في تتويج فريقه بـ4 ألقاب في 2025، يأتي في مقدمتها دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الباريسي.

ويعد أشرف حكيمي أفضل لاعب مغربي على الإطلاق في السنوات الأخيرة، إذ بجانب مساهمته في وصول بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر، نجح أيضا في تتويج المغرب ببرونزية الألعاب الأولمبية باريس 2024، قبل أن يواصل تألقه ويساهم في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا بعد فوز تاريخي ضد إنتر ميلان (5 ـ0).

وفي النهائي، أصبح حكيمي ثالث لاعب عربي يسجل هدفا في نهائي دوري الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر والمصري محمد صلاح، كما توج بالدوري والكأس وكأس السوبر في فرنسا لموسم 2024 ـ 2025.

وفي مشاركته الحالية مع "بي إس جي" في كأس العالم للأندية، أحرز حكيمي (26 عاما) هدفين وقاد فريقه لبلوغ ربع النهائي حيث سيصطدم ببايرن ميونخ يوم السبت.

إبراهيم دياز (ريال مدريد)

كان إبراهيم دياز فاعلا في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر في الموسم الماضي، كما ساهم في تتويج فريقه بلقب كأس الإنتركونتيننتال 2024 في ديسمبر/كانون الأول الماضي ووصوله لربع نهائي مونديال الأندية الحالي.

وانتقل اللاعب المولود في مدينة مالقة الإسبانية لأب مغربي في يناير/كانون الثاني 2019 إلى ريال مدريد قادما من مانشستر سيتي، كما لعب معارا في أكثر من مرة مع ميلان آي سي الإيطالي قبل أن يعود للفريق الملكي منذ بداية موسم 2023 ـ 2024.

وفي مارس/آذار 2024، اختار دياز (25 عاما) الدفاع عن ألوان منتخب أسود الأطلس بعد أن خاض مختلف مراحل الفئات الشابة في صفوف إسبانيا.

ورغم الإصابات، كان لابراهيم دياز، الذي شارك في 3 مباريات مع المدرب الجديد لريال مدريد تشابي ألونسو، دور كبير في تتويج الفريق الملكي بـ6 ألقاب، من بينها دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي 2024، فيما يواصل مع فريقه المنافسة في كأس العالم للأندية عندما يخوض ربع النهائي ضد بوروسيا دورتموند.

أيوب الكعبي (أولمبياكوس)

يعتبر مهاجم أولمبياكوس اليوناني من أكثر اللاعبين ابتعادا عن الأضواء رغم ما يقدمه من أداء كروي مذهل مع ناديه في الدوري اليوناني والمسابقات الأوروبية أو مع المنتخب المغربي، إذ قاد فريقه لإحراز لقب الدوري اليوناني 2024 ـ 2025، وسجل 18 هدفا في 29 مباراة.

وفي موسم 2023 ـ 2024، توج النجم المغربي بجائزة هداف الدوري اليوناني (15 هدفا)، كما قاد أولمبياكوس للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي محرزا هدف النهائي في شباك فيورنتينا الإيطالي وتم اختياره رجل المباراة النهائية.

وفي موسمين فقط، خاض أيوب الكعبي 27 مباراة في المسابقات الأوروبية مع أولمبياكوس وسجل 23 هدفا بمعدل 0.85 هدف في كل مباراة، وهو رقم لم يحققه أي لاعب عربي أو أفريقي قبله.

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عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس)

قدم النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي موسما لافتا مع ريال بيتيس الإسباني عندما ساهم في قيادة الفريق إلى أول نهائي أوروبي في تاريخه.

وكان الزلزولي، الذي بدأ مشواره الاحترافي مع نادي برشلونة في 2022، انتقل إلى الفريق الأندلسي في سبتمبر/أيلول 2023 وشارك معه حتى الآن في أكثر من 60 مباراة في الدوري وكأس الملك وأحرز 7 أهداف بجانب 4 تمريرات حاسمة، لكن تألقه اللافت كان في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بالوصول إلى النهائي قبل الخسارة أمام تشلسي (4 ـ 1).

وأحرز الزلزولي هدف فريقه في الدور النهائي، بجانب 5 أهداف أخرى في 15 مباراة مع بيتيس في المسابقة الأوروبية، أما مع المنتخب المغربي فقد كان أحد صانعي الإنجاز التاريخي العربي في الألعاب الأولمبية بالفوز بالميدالية البرونزية، محرزا هدفين و3 تمريرات حاسمة في 6 مباريات.

يشار إلى أن عددا كبيرا من اللاعبين المغاربة تألقوا في صفوف أنديتهم في أوروبا في موسم 2024 ـ 2025 من بينهم بلال الخنوس مع ليستر سيتي، ونصير المزراوي مع مانشستر يونايتد، وحمزة إيغامان مع رينجرز الأسكتلندي، وإلياس بن صغير مع موناكو، وإسماعيل الصيباري مع آيندهوفن وغيرهم.