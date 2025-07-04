تايسون فيوري يقرر العودة من الاعتزال للثأر من أوسيك ونزال جوشوا

كشفت تقارير صحفية أن الملاكم تايسون فيوري قد حصل على "الضوء الأخضر" من زوجته باريس للعودة من الاعتزال، لنزال أنتوني جوشوا والثأر لهزيمته من أولكسندر أوسيك.

يأتي هذا بعد أن أعلن فيوري اعتزاله سابقا عقب خسارته الثانية على التوالي أمام أوسيك في ديسمبر/كانون الأول عام 2024.

ولا يزال تايسون فيوري يشعر بالمرارة بسبب نتيجة مباراته الثانية التي خسرها أمام أوسيك بعدما أضاع فرصة التتويج بطلا للعالم بلا منازع في الوزن الثقيل.

مروج النزالات إيدي هيرن، أكد أن نجمه المفضل ينتظر مكالمة هاتفية، وأن زوجته الشجاعة باريس التي فقدت طفلا ذكرا في الشهر السادس من حملها عام 2024 منحت زوجها الضوء الأخضر للعودة.

وفي حين أشار فيوري في البداية إلى أنه سيعود فقط لنزال ثالث مع أولكسندر أوسيك "للانتقام" وتحديدا في إنجلترا، فقد أعرب أيضا عن اهتمام كبير بـ"نزال بريطاني خالص مع أنتوني جوشوا"، واصفا عدم حدوثه بأنه "فضيحة للملاكمة البريطانية".

وقال فيوري خلال حدث للاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) في إسطنبول "لو كنت سأعود، فسأعود من أجل أوسيك، لكنني أريد نتيجة عادلة في إنجلترا. هذا هو النزال الذي أريده، هذا هو النزال الذي أرغب به بعد ذلك".

وأوضح "سيكون النزال البريطاني الخالص مع جوشوا حدثا كبيرا، وإذا ذهبنا إلى القبر، دون أن نخوض أي نزال، فسيكون ذلك بمثابة كارثة للملاكمة البريطانية. لكنني أشعر أن ما أريده حقا هو الانتقام".

وتابع "لكنني أريد فقط مواجهة أولكسندر أوسيك في ويمبلي، أمام 100 ألف شخص، ورفع جميع الأحزمة. سيكون هذا حلمي، حلمي الثاني هو النزال الضخم مع أنتوني جوشوا".