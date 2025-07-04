صاعقة تضرب برشلونة.. نيكو وليامز يجدد عقده مع أتلتيك بلباو

سيبقى الجناح الإسباني الدولي نيكو وليامز الذي كان مرشحا بقوة للانتقال إلى برشلونة الإسباني في صفوف فريقه أتلتيك بلباو، بعد أن أعلن النادي الباسكي تجديد عقد اللاعب الدولي حتى 30 يونيو/حزيران 2035.

وقال بيان لبلباو على موقعه الرسمي "توصل نادي أتلتيك بلباو ونيكو وليامز إلى اتفاق يقضي بتجديد عقد اللاعب لـ 8 سنوات، وكان عقده سينتهي عام 2027".

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وأضاف البيان "سترتفع قيمة البند الجزائي في عقده بنسبة 50 في المئة مقارنة بالقيمة السابقة".

ونقل الموقع الرسمي لبلباو عن وليامز (22 عاما) قوله في شريط فيديو "عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات، فإن الأهم بالنسبة لي هو الاستماع إلى القلب. أنا حيث أريد أن أكون، هذا بيتي، بلباو أتلتيك".

وكانت تقارير أشارت في الأيام الأخيرة إلى اقتراب برشلونة من حسم صفقة انتقال وليامز إلى صفوفه، لكن النادي الكتالوني الذي عانى أزمة مالية في السنوات الأخيرة ووجد صعوبة في تسجيل لاعبيه الجدد، لم يتمكن من إتمام الصفقة.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس حذر برشلونة الثلاثاء، من أن الفريق لا يستطيع تسجيل وليامز رسميا في سجلاته، لأنه لم يحترم القوانين المالية التي تطالب بتوازن في الإنفاق والمداخيل، وقال في هذا الصدد لإذاعة كوبي الثلاثاء الماضي، "لا يستطيع برشلونة تسجيل نيكو وليامز، لأنه لا يحترم القاعدة 1.1 التي تطالب بالتوازن بين الإنفاق والمداخيل".

وكان الفريق الكتالوني وجد صعوبة في تسجيل مهاجمه الدولي داني أولمو والمدافع باو فيكتور مطلع الموسم الماضي، قبل أن يسمح للاعبين باللعب مؤقتا، ثم يصبح ذلك رسميا مطلع العام الحالي.

رد برشلونة

ونقل راديو "راك 1" الكتالوني عن مصادر في البرسا، إن الأخير لن يفاوض أبدا نيكو ويليامز وبأنه أغلق الصفحة والعلاقة انتهت إلى غير رجعة ولن يفكروا مستقبلا بالتعاقد معه.

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ورغم أن الاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب تمت ولكن نيكو كان يريد ضمانات بأن تسجيله سيتم، وما سيكون البند الجزائي في العقد في حال تعقدت الأمور ولم ينجح الفريق الكتالوني من تسجيل اللاعب على كشوفاته.

وكشفت "راك 1" أن برشلونة لم يعلم عن تجديد عقد نيكو ويليامز وبيان أتلتيك بلباو إلا من مواقع التواصل الاجتماعي.

Dani Olmo lo tiene claro: “💙❤️” pic.twitter.com/qxkflJn2qW — Pol Alonso 🎙 (@Polyccio8) July 4, 2025

وبعد فشل الصفقة، كانت لافتة الصورة التي نشرها داني أولمو لاعب برشلونة، على حسابه في إنستغرام وأرفقها بقلبين للوني البرسا الأزرق والأحمر، وفهم منها أن أولمو وافق على المخاطرة في عدم تسجيله وقبل عرض برشلونة وغادر لايبزيغ رغم أن هناك خطرا في عدم نجاح البرسا بتسجيله على كشوفاته، وهذا ما لم يفعله نيكو ويليامز.