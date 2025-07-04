ليفربول يقرر سحب القميص رقم 20 تكريما لجوتا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أن رقم ديوغو جوتا 20 سيُخلّد ويسحب، تكريما له بعد وفاته المأساوية في حادث مروري في زمورا شمال غربي إسبانيا.

وعقب نبأ وفاة جناح منتخب البرتغال ونادي ليفربول، في حادث سيارة مؤسف ليلة الخميس، تبعت الصدمة الأولى مطالبات متزايدة من الجماهير بسحب رقمه 20 من قميصه حدادًا على فراقه.

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وأكد "الليفر" أن قميص جوتا رقم 20 سيخلّد تقديرًا لدوره في النادي منذ انضمامه إليه عام 2020.

وقال النادي في بيانٍ على موقعه الإلكتروني مساء الخميس: "سيخلّد رقم 20 تقديرًا لمساهماته في فوز ليفربول بلقب موسم 2024-2025 -وهو اللقب العشرون للنادي- حيث سجل هدفه الأخير في حياته، والذي ساهم في تحقيق الفوز بديربي ميرسيسايد في أبريل/نيسان الماضي".

ويضمن هذا الإجراء بسحب قميص جوتا، أن إرث اللاعب سيبقى محفورًا إلى الأبد في تاريخ ليفربول، ليس فقط لموهبته الرائعة ولحظاته المحورية في الملعب، بل أيضًا لأنه كان شخصا محبوبا.

ولقي النجم البرتغالي حتفه في حادث سير على الطريق السريع الإسباني بالقرب من سانابريا في مقاطعة زامورا، بعد انفجار إطار سيارته أثناء تجاوزه سيارة أخرى.

وكان الدولي البرتغالي، لاعبًا حاسمًا في صفوف الريدز، وفي المكان والزمان المناسبين عندما احتاج فريقه إلى موهبته التهديفية.

وانضم جوتا، إلى ليفربول عام 2020 قادمًا من ولفرهامبتون مقابل 44.7 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين، شارك في 182 مباراة مع الريدز، مسجلا 65 هدفا ومقدما 26 تمريرة حاسمة.

وسجل جوتا آخر أهدافه مع ليفربول في شباك إيفرتون في المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد" في أبريل/نيسان الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت مسيرة جوتا في بلده الأم في باكوس دي فيريرا، وكان ظهوره الأول مع الفريق الأول عام 2014 بمثابة انطلاقة نحو المجد على مستوى النادي والمنتخب.