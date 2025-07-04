بينهم جوتا لاعب ليفربول.. لاعبون فقدوا حياتهم في حوادث سير

خيم الحزن على عالم كرة القدم بعد ورود خبر الوفاة المأساوية للاعب البرتغالي ديوغو جوتا، جناح ليفربول البالغ من العمر 28 عاما، الذي فقد حياته رفقة شقيقه أندريه سيلفا في حادث مروري بمدينة زامورا شمال غربي إسبانيا.

تُعيد هذه المأساة إلى الأذهان حالات أخرى للاعبي كرة قدم، انتهت مسيرتهم وحياتهم بشكل مفاجئ بسبب حوادث مرورية، تاركين بصمة لا تُمحى في ذاكرة هذه الرياضة.

إليك قائمة بلاعبين بارزين آخرين فقدوا حياتهم في حوادث مرور:

الإنجليزي لوري كانينغهام

توفي في 15 يوليو/تموز 1989 في حادث مروري على طريق لا كورونيا السريع، بالقرب من بويرتا دي هييرو في مدريد، عن عمر يناهز 33 عاما.

وكان لاعبا بارزا في ريال مدريد، ويُذكر بشكل خاص لكونه اللاعب الوحيد من النادي الذي حظي بتصفيق حار في ملعب كامب نو خلال مباراة الكلاسيكو، وهذا يعكس موهبته الهائلة والبصمة التي تركها في عالم كرة القدم.

الإسباني خوانيتو

توفي خوان غوميز "خوانيتو" عن عمر يناهز 38 عاما في حادث مأساوي في الساعات الأولى من صباح الثاني من أبريل/نيسان 1992، أثناء عودته إلى ميريدا بعد مباراة في سانتياغو برنابيو.

اصطدمت السيارة، التي كان يقودها مدرب اللياقة البدنية مانويل أنخيل خيمينيز، وجها لوجه بشاحنة على الطريق السريع بالقرب من لا كالسادا دي أوروبيسا، وتوفي لاعب ريال مدريد الأسطوري الذي كان نائما في مقعد الراكب على الفور بعد الاصطدام.

26 years ago today, Juanito died in a traffic accident. True spirit of madridismo, always in our hearts pic.twitter.com/8sOSgUoxqo — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) April 2, 2018

البنمي روميل فرنانديز

في السادس من مايو/أيار 1993، تُوفي روميل فرنانديز عن عمر يناهز 27 عاما إثر حادث مروري مأساوي، حيث اصطدمت سيارته بشجرة على طريق تيناخيروس.

خلال مسيرته الكروية لعب مع عدة فرق أبرزها تينيريفي الذي صعد معه إلى الدرجة الأولى بالإضافة إلى ألباسيتي وفالنسيا.

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الإسباني خافيير أوروتيكويتشيا

شهد 24 مايو/أيار 2001 النهاية المأساوية لفرانسيسكو خافيير غونزاليس أوروتيكويتشيا "أوروتي" حارس المرمى المتميز الذي ترك بصمته في فرق ريال سوسيداد وإسبانيول وبرشلونة.

على طريق روندا دي دالت في برشلونة فقد السيطرة على سيارته التي اصطدمت بحاجز؛ وهذا أدى إلى وفاة أوروتي البالغ من العمر 49 عاما.

L'"Urruti t'estimo" és la frase lapidària de la sepultura del recordat porter al cementiri de les Corts. @CementirisBCN https://t.co/i3f078RhWD pic.twitter.com/zn7tv3vqow — Barcelona Històrica (@AdriaTerolH) March 24, 2025

الإسباني خوسيه أنطونيو رييس

في الأول من يونيو/حزيران 2019، وعن عمر يناهز 35 عاما لقي خوسيه أنطونيو رييس اللاعب السابق لأندية إشبيلية وريال مدريد وأتلتيكو مدريد حتفه في حادث مروري مأساوي.

بعد عودته من التدريب مع إكستريمادورا في ألميندراليخو، انفجر إطار سيارته الأمامي في ألكالا دي غوادايرا، وأدى ذلك إلى انحرافها عن الطريق.

وتوفي أيضا أحد أبناء عمومته في الحادث بينما أصيب فرد آخر من عائلته بجروح خطيرة وبحروق في معظم أنحاء جسده.

الكولومبي فريدي رينكون

في 11 أبريل/نيسان 2022، تعرض فريدي رينكون لاعب ريال مدريد السابق البالغ من العمر 55 عاما، لحادث مروري خطير في كالي عندما تجاوز إشارة حمراء واصطدم بشاحنته الصغيرة بحافلة.

وأدخل رينكون إلى المستشفى بسبب إصابة خطيرة في الرأس وعلى الرغم من إجراء عملية جراحية طارئة، لم يتمكن من التعافي وتوفي بعد أيام.