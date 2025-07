بينهم جوتا لاعب ليفربول.. لاعبون فقدوا حياتهم في حوادث سير

خيم الحزن على عالم كرة القدم بعد ورود خبر الوفاة المأساوية للاعب البرتغالي ديوغو جوتا، جناح ليفربول البالغ من العمر 28 عاما، الذي فقد حياته رفقة شقيقه أندريه سيلفا في حادث مروري بمدينة زامورا شمال غربي إسبانيا.

تُعيد هذه المأساة إلى الأذهان حالات أخرى للاعبي كرة قدم، انتهت مسيرتهم وحياتهم بشكل مفاجئ بسبب حوادث مرورية، تاركين بصمة لا تُمحى في ذاكرة هذه الرياضة.

توفي في 15 يوليو/تموز 1989 في حادث مروري على طريق لا كورونيا السريع، بالقرب من بويرتا دي هييرو في مدريد، عن عمر يناهز 33 عاما.

وكان لاعبا بارزا في ريال مدريد، ويُذكر بشكل خاص لكونه اللاعب الوحيد من النادي الذي حظي بتصفيق حار في ملعب كامب نو خلال مباراة الكلاسيكو، وهذا يعكس موهبته الهائلة والبصمة التي تركها في عالم كرة القدم.

توفي خوان غوميز "خوانيتو" عن عمر يناهز 38 عاما في حادث مأساوي في الساعات الأولى من صباح الثاني من أبريل/نيسان 1992، أثناء عودته إلى ميريدا بعد مباراة في سانتياغو برنابيو.

اصطدمت السيارة، التي كان يقودها مدرب اللياقة البدنية مانويل أنخيل خيمينيز، وجها لوجه بشاحنة على الطريق السريع بالقرب من لا كالسادا دي أوروبيسا، وتوفي لاعب ريال مدريد الأسطوري الذي كان نائما في مقعد الراكب على الفور بعد الاصطدام.

26 years ago today, Juanito died in a traffic accident. True spirit of madridismo, always in our hearts pic.twitter.com/8sOSgUoxqo

