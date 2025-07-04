5 لاعبين بأندية برازيلية مطلوبون بالبريميرليغ بعد تألقهم في كأس العالم للأندية

تعد كأس العالم للأندية لكرة القدم الجارية بالولايات المتحدة عرضا لمواهب أميركا الجنوبية، حيث تألق عديد من لاعبيها وباتوا تحت رادار أندية أوروبية، خصوصا الإنجليزية التي تتسابق للتعاقد معهم.

وبينما أنهى إستيفاو ويليان من بالميراس صفقة انتقاله إلى تشلسي، ينضم إيغور جيسوس، مهاجم بوتافوغو المتميز، إلى نوتنغهام فورست. في وقت جذب فيه آخرون أنظار الكشافين وقد ينتقلون قريبًا.

وفي ما يلي، 5 لاعبين مغمورين في أندية برازيلية قد يتجهون إلى البريميرليغ بعد عروضهم اللافتة في كأس العالم للأندية:

1. الكولومبي ريتشارد ريوس (بالميراس): ارتفعت قيمة هذا لاعب الوسط الكولومبي بشكل كبير. بفضل براعته الفنية المذهلة، وقوته البدنية المهيمنة، وشخصيته القوية.

ورد أن ريوس جذب اهتمام عديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل مانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، ونوتنغهام فورست.

2. البرازيلي والاس يان (فلامنغو)

حرص النادي على ضم اللاعب (20 عامًا) بحذر، مما يمنحه خبرة كبديل متأخر، والآن في الولايات المتحدة، ترك يان بصمة واضحة، إذ دخل بديلًا ليسجل ضد تشلسي ولوس أنجلوس.

يتميز يان ببنية جسدية قوية، ويجيد الهجوم من اليمين أو من الوسط، ويركض نحو الدفاعات بحرية مطلقة، ويُقال إن وولفرهامبتون مهتم به.

3. الكولومبي جون أرياس (فلومينينسي): في سن 27، قد يعتبر أرياس "متأخرًا في التطور" لكن تأثيره في كأس العالم للأندية لا يمكن إنكاره.

كان الجناح الكولومبي تهديدًا مستمرًا لفلومينينسي، حيث أحدث فوضى في دفاعات الخصوم وأظهر إبداعه بالأهداف والتمريرات الحاسمة. وبالتأكيد، لفتت سرعته وقدرته على الفوز بالمبارزات انتباه الأندية الأوروبية.

4. الأرجنتيني ألفارو مونتورو (بوتافوغو)

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تدرج لاعب الوسط المهاجم في صفوف فيليز سارسفيلد. وحقق الأرجنتيني (18 عاما) انطلاقته في دور المجموعات من بطولة كوبا ليبرتادوريس، دوري أبطال أميركا الجنوبية، هذا العام.

ظهرت مهارته وقوة شخصيته بسرعة، مسجلًا 3 أهداف. وتعاقد بوتافوغو معه عشية انطلاق كأس العالم للأندية.

أعجبت إدارة بوتافوغو بأدائه في التدريبات، وزادت سعادتها بمشاركته بديلا خلال البطولة، حيث بدا متألقًا في المواقف الصعبة.

5- البرازيلي ويسلي (فلامنغو): رغم أنه لعب بالفعل أكثر من 130 مباراة لفلامنغو، فإن هذا الظهير الأيمن (21 عامًا) يواصل الإبهار بنضجه وحضوره البدني الاستثنائي.

أدت قدرة ويسلي على الركض المتواصل وقراءته الجيدة للمباراة إلى أول استدعاء له للمنتخب البرازيلي. وهناك اهتمام من برايتون وتشلسي بالتعاقد معه.