سان جيرمان ضد بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية.. موعد المباراة والتشكيلتان والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهة نارية بين عملاقين أوروبيين كبيرين، إذ يلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم السبت.

وسيلتقي الفائز في هذه المباراة مع العملاق ريال مدريد أو بوروسيا دورتموند في الدور نصف النهائي في التاسع من يوليو/تموز الجاري.

وتقام المواجهة بين الفريقين السبت، الخامس من يوليو/تموز الجاري، على ملعب مرسيدس بنز إستاديوم في مدينة أتلانتا.

وتنطلق المباراة الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بكأس العالم للأندية؟

منصة "ديزن" (DAZN)

قناة "إم بي سي أكشن" (MBC ACTION)

وسيسلط موقع الجزيرة نت رياضة الضوء على مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية عبر تغطية مباشرة لتفاصيل المواجهة لحظة بلحظة والأهداف.

ولا يزال باريس سان جيرمان ينعم بمجد موسمه التاريخي 2024-2025، محققا ثلاثية تاريخية، وقد قدّم أداءً شبه مثالي في سعيه نحو لقب كأس العالم للأندية (فاز 3 مرات وخسر مرة واحدة)، ويمكن القول إنه لم يصل إلى ذروة أدائه.

ويفخر أبطال فرنسا وأوروبا بأعلى معدل استحواذ في البطولة (72%)، كما أكملوا أكبر عدد من التمريرات (2888) أكثر من أي فريق آخر، واستقبلوا أقل عدد من الأهداف (هدف واحد).

وأكد المدرب الإسباني لوييس إنريكي أن لاعبيه بحاجة إلى التركيز فقط على "التعافي والاستعداد" لربع النهائي في "أفضل الظروف الممكنة"، في محاولة للتغلب على بايرن ميونخ الذي واجه صعوبة في التعامل معه في السنوات الأخيرة.

وبعد أن اختتم دور المجموعات بهزيمة 1-0 أمام بنفيكا واحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، عاد بايرن ميونخ إلى طريق الانتصارات بفوزه 4-2 على فلامنغو في مواجهة مثيرة في دور الـ16 في ميامي غاردنز نهاية الأسبوع الماضي.

ويستعد العملاق البافاري الآن لاختباره الأصعب حتى الآن ضد سان جيرمان المتألق، ولكن هناك ما يدعو للتفاؤل؛ إذ فاز الفريق في 7 من آخر 9 مواجهات له مع بطل فرنسا (خسر مباراتين)، جميعها في دوري أبطال أوروبا.

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أما مواجهتهما غير التنافسية السابقة الوحيدة فكانت في الولايات المتحدة، وفاز البايرن بنتيجة 3-1 في كأس الأبطال الدولية 2018.

التشكيلة المحتملة لباريس سان جيرمان:

دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديز؛ رويز، فيتينيا، نيفيز؛ باركولا، دويه، كفاراتسخيليا.

التشكيلة المحتملة لبايرن ميونخ: