لاعب أرسنال السابق ينضم لنادٍ جديد بعد خروجه من السجن

تعاقد نادٍ إنجليزي ينافس في دوري الدرجة السادسة مع لاعب قرر العودة إلى ممارسة كرة القدم بعد خروجه من السجن.

وأعلن نادي "توتون إي إف سي" تعاقده مع الإنجليزي غاي إيمانويل توماس الذي سُجن بعد اتهامه بمحاولة تهريب مخدرات، وأُفرج عنه قبل أشهر.

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وأعرب النادي عن سعادته بالتعاقد مع اللاعب وقال في بيان "يسر توتون الإعلان عن التوقيع مع المهاجم المتعدد المهارات غاي إيمانويل توماس".

وأضاف "اللاعب البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية أرسنال وقاد فريق الشباب للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب عام 2009".

وأتم البيان "سيُضفي غاي بحضوره القوي ومهاراته الفنية العالية الكثير من القوة على ملعب ذا سنوز ستاديوم في الموسم الأول لتوتون بدوري الدرجة السادسة".

وأثار هذا الإعلان جدلا كبيرا بين مشجعي النادي، إذ انتقد بعضهم هذه الخطوة بسبب التعاقد مع لاعب "يفتقر للأخلاق"، بينما رحّب آخرون بانضمامه معربين عن تفاؤلهم بوجوده بسبب خبرته الكبيرة.

بدوره قال جيمي بول، مدرب توتون عن الصفقة "تحدثت معه هاتفيا هذا الأسبوع، وأتذكره عندما كان شابا فقد كان موهبة استثنائية".

وتابع "لا يزال غاي يمتلك الحافز والرغبة وهو يتمتع بحضور بدني قوي ومهارات فنية ممتازة. إنه شاب طيب ونحن متحمسون لانضمامه إلينا".

وشارك إيمانويل توماس مع توتون في أول مباراة ودية ضد ويماوث ولعب لمدة 45 دقيقة وساهم في فوز فريقه بهدف دون رد.

مهرب مخدرات

وبحسب موقع "غيف مي سبورت" البريطاني فإن إيمانويل توماس كان العقل المدّبر لمحاولة تهريب مخدرات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني من تايلند إلى المملكة المتحدة، حيث أُلقي القبض عليه في مطار ستانستد بلندن في سبتمبر/أيلول 2023.

وتم توزيع المخدرات التي بلغ وزنها 60 كيلوغراما في 4 حقائب سفر، علما بأنه جرى اعتقال فتاتين تبلغان من العمر 33 و29 عاما مع اللاعب.

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واعترف إيمانويل توماس بارتكابه الجريمة في مايو/أيار 2024، ثم صدر بحقه حكما بالسجن مدته 4 سنوات قضى منها أكثر من 10 أشهر خلف القضبان، ثم قرر ناديه السابق غرينوك مورتون الأسكتلندي إنهاء عقده بعد أن شارك في 6 مباريات فقط.

وقالت وزارة العدل البريطانية إنه تم الإفراج عن اللاعب في التاسع من يوليو/تموز 2025 بشروط صارمة، في إطار قانون جديد لحكومة حزب العمال يسمح بالإفراج عن السجناء المؤهلين بعد قضاء 40% من مدة العقوبة.