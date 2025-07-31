ميسي يقود إنتر ميامي لفوز صعب بافتتاح بطولة كأس الدوريات

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تمريرتين حاسمتين، ليقود فريق إنتر ميامي الأميركي لفوز صعب على ضيفه أطلس المكسيكي بهدفين مقابل واحد الخميس، في الجولة الأولى من بطولة كأس الدوريات لكرة القدم.

كانت هذه أول مباراة لميسي منذ تعرضه لعقوبة الإيقاف مع زميله جوردي ألبا مباراة واحدة من جانب رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد تغيبهما عن المشاركة في مباراة كل النجوم.

ولعب ميسي (38 عاما) دورا محوريا في خروج فريقه بنقاط المباراة التي أقيمت على ملعب تشيس في فورت لودرديل بولاية فلوريدا وشهدت أول ظهور للأرجنتيني رودريغو دي بول مع إنتر ميامي، الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد الإسباني دي بول.

وأسهم ميسي في الهدف الأول للفريق الأميركي في الدقيقة 58، بعد أن تلقى الكرة من زميله سيرجيو بوسكيتس لينفرد بالحارس لكنه فضل التمرير إلى الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا ليسجل بسهولة.

Busquets ➡️ Messi ➡️ Telasquito ⚽😮‍💨 pic.twitter.com/KbH4hcJGIs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 31, 2025

ونجحت محاولات أطلس الهجومية في تعديل النتيجة في الدقيقة 80، بعد خطأ ماكسيميليانو فالكون في إبعاد تمريرة سيرجيو هيرنانديز العرضية، ليستغل ريفالدو لوزانو الموقف ويسجل هدف التعادل للفريق المكسيكي.

وبينما كان الفريقان يستعدان لركلات الترجيح لحسم نتيجة التعادل، ظهر ميسي من جديد ليمرر كرة سهلة إلى زميله مارسيلو ويغاندت الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة 6+90.

Chelo nos da la victoria en el último minuto 🤩💗🖤 pic.twitter.com/5oMT8fp6Vw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 31, 2025

وانطلقت بطولة كأس الدوريات لكرة القدم عام 2019، وهي مسابقة سنوية بين الدوريات بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.