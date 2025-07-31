قصة احتفال لامين جمال بعد هدفه الأول بالقميص رقم 10

حقق لامين جمال ثنائية مع برشلونة في المباراة الودية الثانية للموسم التحضيري التي فاز فيها 7-3 على فريق سول الكوري الجنوبي، اليوم الخميس.

وكان جمال البالغ من العمر 18 عامًا أنشط لاعبي برشلونة في الشوط الأول، وبعد هجمة فردية رائعة سدد كرة منخفضة اخترقت شِباك سول مسجلا الهدف الثاني لفريقه والأول له بقميصه الجديد رقم "10" الذي كان يرتديه سابقا النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي رونالدينيو.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز جمال الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد لعبة فردية رائعة خدع بها الخصم وأنهى الهجمة بسهولة.

يا لعييييب 🔥 على طريقته الخاصه لامين يامال يمتع ويسجل الهدف الثاني للبلوجرانا ⚽ المباريات لا تتوقف | شاهد مجانًا | اشترك الآن على ⁦https://t.co/twXn7KmpIG⁩ | #برشلونة pic.twitter.com/dx8BZobpJl — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 31, 2025

الاحتفال بهدفه الأول

احتفل الدولي الإسباني بهدفه الأول بالقميص رقم 10 بطريقة جديدة على طريقة أسطورة كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس الملقب بـ"الملك"، حيث قام بضرب صدره وإيماءة توحي بأنه يرتدي تاجا.

وعلق برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للاحتفال: "عقلية مامبا". بعد ساعات من المباراة، أكد المهاجم الإسباني على مواقع التواصل الاجتماعي أن احتفاله كان في إشارة إلى ارتداء تاج.

Lamine Yamal doing LeBron’s crown celebration 🥶 pic.twitter.com/4vTWiFoaKh — ²³𝙻𝚎𝙱𝚛𝚘𝚗𝚌𝚑𝚒𝚝𝚒𝚜🏀☄️🌎💞 (@BronGotGame) July 31, 2025

انتشر هذا الاحتفال بسرعة هائلة، على مواقع التواصل وتساءل البعض من المشجعين عما إذا كان نجم برشلونة الشاب يستبق الأحداث ويطمح إلى أن يصبح أفضل لاعب في العالم أو ملك كرة القدم مثل ما كتبت صحيفة موندو ديبورتيفو تعليقا على الاحتفال.

ويلتقي برشلونة فريق دايجو الكوري الجنوبي يوم الاثنين المقبل، ثم يواجه فريق كومو الإيطالي بقيادة سيسك فابريغاس في 10 أغسطس/آب المقبل.

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ويبدأ برشلونة مشوار الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني برحلة إلى مايوركا في اليوم الافتتاحي لموسم 2025-2026، الموافق السبت 16 أغسطس/آب المقبل.