فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد السابق يمنع شابا من الانتحار

أعلن أنطونيو فالنسيا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام أنه خاض "تجربةً غير سارة" عندما اضطر للتعامل مع شاب حاول الانتحار.

واعترف الظهير السابق لمانشستر يونايتد في الفترة بين 2009 و2019: "مررت بتجربة سيئة للغاية. كان شاب يحاول الانتحار بالقفز من فوق جسر، وكان صغيرًا جدًا. لذلك نزلتُ من السيارة واقتربتُ منه. لم أنقذه، لكنني حاولتُ التحدث إليه. الحمد لله، تعرّف عليّ. كان الأمر صعبًا للغاية لحسن الحظ وصلت عائلته، وقرر عدم القفز".

وكتب فالنسيا أيضا في حسابه على إنستغرام "دعونا نعتني بأنفسنا، بعقولنا وقلوبنا. الصحة النفسية مهمة جدًا. دعونا نهتم بكل هذا، من فضلكم. الحياة هشة للغاية".

وحظي منشور فالنسيا بأكثر من 45 ألف إعجاب وتعليقات عديدة، منها تعليق زميله السابق أندرياس بيريرا" أنت أخي الكبير، تسعى دائمًا لمساعدة الآخرين".

ومنذ عام 2024، يعمل فالنسيا البالغ من العمر 39 عاما كمدرب مساعد في أكاديميته في تومباكو بالإكوادور.

وخاض الدولي الإكوادوري السابق (99 مباراة دولية، 11 هدفًا)، وأنهى مسيرته الكروية في مايو/أيار 2021، بعد نصف موسم مع نادي كويريتارو المكسيكي.