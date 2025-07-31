شاهد.. هدف عالمي لتوتنهام أمام أرسنال

سجل السنغالي باب ماتار سار هدفا من منتصف الملعب منح توتنهام الفوز على جاره اللندني أرسنال 1-0، الخميس في مباراة ودية بكرة القدم في هونغ كونغ.

وهذا أول ديربي لشمال لندن يقام خارج بريطانيا، وانتهى بعد خطأ من حارس أرسنال الإسباني دافيد رايا المتقدم عن مرماه.

قدم رايا أداء هزيلا، وترك ركلتين ركنيتين تتنزهان أمام مرماه، ثم كشف شباكه في الدقيقة 45، ما دفع بلاعب الوسط الشاب سار إلى إطلاق تسديدة ناجحة بعيدة المدى من 50 مترا، بعد انتزاع الكرة من مايلز لويس-سكيلي.

ورغم ودية المباراة، كانت المنافسة شرسة على الكرة بين الجارين اللدودين في ملعب كاي تاك المبرّد في هونغ كونغ.

وبدأ أرسنال المباراة طامحا للتسجيل، لكن توتنهام أصاب القائم 3 مرات وكان يستحق التقدم في الشوط الأول.

Pape Matar Sarr | Arsenal 0-1 Tottenham Pape Matar Sarr hunt David Raya from halfway linepic.twitter.com/mKo8Y4loVs — Goals Xtra (@GoalsXtra) July 31, 2025

حاصر أرسنال منطقة توتنهام في مطلع الثاني، لكن دفاع مدربه الجديد الدانماركي توماس فرانك صعّب المهمة على رجال الإسباني ميكل أرتيتا.

وجد البرازيلي الدولي غابريال مارتينيلي ثغرة في الدقيقة 58، لكنه سدد فوق العارضة على بعد 15 مترا.

دفع أرتيتا بالبلجيكي لياندرو تروسار والإسباني الجديد مارتن سوبيمندي الذي كاد يسجل من لمسته الأولى، لكن كرته علت العارضة.

وحفّزت الجماهير الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين بعد دخوله في الدقيقة 76، ثم علت الهتافات بعد المشاركة الأولى للمهاجم السويدي فيكتور يوكيريس مع أرسنال قبل 13 دقيقة من النهاية.

وتعاقد أرسنال مع غيوكيرس الذي ارتدى القميص رقم 14، مقابل 67 مليون دولار قبل 6 أيام.

حاول إدراك التعادل، لكن توتنهام حسم الفوز قبل رحلته إلى كوريا الجنوبية لملاقاة مواطنه الآخر نيوكاسل يونايتد الأحد، فيما يعود أرسنال إلى دياره بعد 3 مباريات في سنغافورة وهونغ كونغ.