شاهد.. ميسي يعتذر للاعب أطلس المكسيكي ويهديه قميصه

سخر ليونيل ميسي من منافسه ماتياس كوكارو بعد هدف الفوز الدرامي الذي أحرزه إنتر ميامي ضد أطلس المكسيكي 2-1 في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس الدوريات لكرة القدم.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 38 عاما إلى اللعب مع عملاق الدوري الأميركي بعد انتهاء إيقافه لمباراة واحدة بسبب غيابه عن مواجهة كل النجوم الأخيرة.

وافتتح تيلاسكو سيغوفيا التسجيل في الدقيقة 47، قبل أن يعتقد ريفالدو لوزانو أنه ضمن نقطة ثمينة للفريق المكسيكي في الدقيقة 80، وأدى هدفه إلى احتفال مهاجم أطلس كوكارو بشكل جنوني أمام جماهير ميامي خلف المرمى.

ويبدو أن ما قام به كوكارو أثار غضب ميسي الذي رد الفعل بعد هدف ثان سجله زميله مارسيلو ويغاندت في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

¡Como pibe! 😍⚽️ Messi's celebration after the last-minute goal! #LeaguesCup pic.twitter.com/oP9hjBhm43

واحتفل الفائز بكأس العالم 2022 بالهدف إلى جانب لويس سواريز وزميله الجديد ورودريغو دي بول، قبل أن يتوجه إلى كوكارو ويصرخ في وجهه.

وقال كوكارو: "مباشرة بعد أن سجلنا هدف التعادل، بدأت في تحفيز زملائي في الفريق، كنا نهدف إلى تسجيل الهدف الثاني، ولهذا السبب احتفلت بهذه الطريقة، ثم سجل إنتر ميامي هدفًا آخر، وجاء ميسي ليحتفل أمامي مباشرة، وكان مليئًا بالعاطفة".

Lionel Messi sharing a respectful moment with Matías Cóccaro after the Leagues Cup clash 🤝🐐 pic.twitter.com/d2T5txgU2p

