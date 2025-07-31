شاهد برشلونة يسحق سول والأردني يزن العرب يدخل التاريخ

حقق برشلونة فوزا ساحقا بنتيجة 7-3 على إف سي سول الكوري الجنوبي في مباراة ودية أقيمت -اليوم الخميس- بملعب سول كوريا الجنوبية.

أشرك المدرب الألماني هانسي فليك 24 لاعبا على مدار 90 دقيقة، وتألق لامين جمال في الشوط الأول، وقدم اللاعبون الاحتياطيون والشباب أداء رائعا في الشوط الثاني، ليمنحوا الفريق الكتالوني فوزا ممتعا وحافلا بالأهداف.

ووقّع على سباعية برشلونة كل من لامين جمال (هدفين) وفيران توريس (هدفين) وروبرت ليفاندوفسكي وأندرياس كريستنسن وغافي (هدفا لكل منهم).

وسجل أهداف سول الثلاثة كل من الدولي الأردني يزن العرب وتشو يونغ ووك وجونغ هان مين، ودخل مدافع منتخب النشامى التاريخ باعتباره أول لاعب أردني ينجح في تسجيل هدف بمرمى فريق بحجم برشلونة.

سيواجه برشلونة فريق دايجو الكوري الجنوبي يوم الاثنين المقبل، ثم يواجه فريق كومو الإيطالي بقيادة سيسك فابريغاس في العاشر من أغسطس/آب المقبل.

ويبدأ برشلونة مشوار الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني برحلة إلى مايوركا في اليوم الافتتاحي لموسم 2025-2026، الموافق السبت 16 أغسطس/آب المقبل.