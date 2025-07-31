تبرئة البرازيلي باكيتا لاعب وست هام من تهم المراهنات

بعد ما يقرب من عامين من بدء الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التحقيق معه، تمت تبرئة لاعب وسط وست هام لوكاس باكيتا من تهم التلاعب في النتائج من قبل لجنة تنظيمية مستقلة.

ووُجّهت إلى الدولي البرازيلي 4 تهم بانتهاك قواعد الاتحاد الإنجليزي للعبة المرتبطة بمباريات كان فريقه طرفا فيها في الدوري المحلي.

واتُهم اللاعب البالغ 27 عاما بمحاولة التأثير بشكل مباشر على المباريات، من خلال بحثه المتعمد للحصول على بطاقة من الحكم لـ"هدف غير مشروع يؤثر على سوق المراهنات".

ونفى باكيتا التهم الموجهة إليه وخلُصت اللجنة التنظيمية المستقلة إلى أن التهم غير مثبتة بعد جلسة استماع.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي للعبة ثبوت تهمتين ضد البرازيلي تتعلقان بعدم التعاون مع تحقيقاته، وأضاف أن اللجنة ستقرر العقوبة المناسبة لتلك الانتهاكات المثبتة "في أقرب فرصة".

وقال البرازيلي في بيان نشره فريقه وست هام صاحب المركز الـ14 في ترتيب الدوري المحلي الموسم الماضي، إنه لطالما أصرّ على "براءته من هذه الاتهامات الخطيرة للغاية".

وقالت كارين برايدي نائبة رئيس وست هام "يُسعدنا تبرئة لوكاس. أصرّ على براءته منذ البداية. وقفنا إلى جانبه كناد ودعمناه بحزم طوال سير القضية".

مباريات اتهم فيها باكيتا بالتلاعب في النتائج

وست هام 0-2 ليستر: 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022:

تلقى باكيتا بطاقة صفراء بسبب تدخله العنيف على بوبكاري سوماري لاعب وسط ليستر سيتي في الدقيقة 60، وانتهت المباراة بفوز ليستر سيتي 2-0.

وست هام 1-1 أستون فيلا – 12 مارس/آذار 2023:

تلقى باكيتا بطاقة صفراء بسبب ما وصف بـ"التدخل العنيف" على جون ماكجين في الدقيقة 70، عندما كانت النتيجة 1-1.

وست هام 3-1 ليدز يونايتد: 21 مايو/أيار 2023:

حصل باكيتا على بطاقة صفراء بسبب عرقلته لجناح ليدز كريسينسيو سامرفيل في هجمة مرتدة في الدقيقة 65، وحدث ذلك عندما كانت النتيجة 1-1، ثم فاز وست هام 3-1.

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وست هام 1-1 بورنموث: 12 أغسطس/آب 2023:

في المباراة الافتتاحية للموسم، حصل باكيتا على بطاقة صفراء بسبب لمسة يد في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.