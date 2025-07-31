اعتقال نجم كرة السلة السابق أريناس بتهمة القمار

أُوقف لاعب دوري "إن بي إيه" السابق في كرة السلة جيلبرت أريناس -أمس الأربعاء- مع 5 أشخاص آخرين لاستضافته ألعاب بوكر غير قانونية، بحسب ما أعلن القضاء الأميركي.

وأجّر نجم واشنطن ويزاردز السابق مقرا فاخرا في إنسينو، في ضواحي لوس أنجلوس، "لاستضافة ألعاب بوكر غير قانونية ذات رهانات عالية"، بين سبتمبر/أيلول 2021 ويوليو/تموز 2022، بحسب لائحة الاتهام التي أُعلن عنها في لوس أنجلوس.

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ومن بين الموقوفين الإسرائيلي يفغيني غيرشمان، أحد الأفراد المعروفين في الأوساط الجرمية.

ولعب أريناس في دوري إن بي إيه حتى عام 2012 وخاض خلال ذلك مباراة "كل النجوم" 3 مرات، ثم انتقل إلى الدوري الصيني حيث لعب مع شنغهاي شاركس.

في 2009، تورط في حادث مع زميله في واشنطن، جافاريس كريتنتون، حين أحضر كلاهما أسلحة إلى غرفة تبديل الملابس. ادعى أريناس آنذاك أن خلافهما يعود إلى لعب الورق. أقر أريناس بالذنب لحيازته أسلحة نارية بشكل غير قانوني وأوقف 50 مباراة في دوري إن بي إيه لموسم 2010.

ويواجه ابن الـ43، 3 تهم، بينها تنظيم أنشطة ألعاب غير قانونية، تُعرضه كل منها إلى عقوبة السجن 5 سنوات.

وأثناء مثوله أمام المحكمة الفدرالية الأربعاء في لوس أنجلوس، دفع ببراءته وأُطلق سراحه بكفالة بلغت 50 ألف دولار أميركي. وحُدد موعد المحاكمة في 23 سبتمبر/أيلول المقبل.