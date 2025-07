بايرن ميونخ يتعاقد رسميا مع الكولومبي دياز حتى 2029

انتقل الجناح الدولي الكولومبي لويس دياز من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني بعقد يمتد حتى 2029، وذلك وفق ما أعلن الناديان اليوم الأربعاء.

وقال ليفربول في بيان "أكمل لويس دياس انتقاله بشكل دائم إلى بايرن ميونخ بعد 3 سنوات ونصف قضاها مع ليفربول، يغادر الكولومبي "الريدز" بعدما لعب دورا مهما في الفوز بـ4 ألقاب رئيسية منذ وصوله من بورتو البرتغالي في أوائل 2022، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي".

وتابع "الجميع في ليفربول يتوجهون بالشكر إلى لويس على كل مساهماته خلال فترة وجوده في النادي، ويتمنون له الأفضل في المستقبل".

بدوره، قال النادي البافاري إن "المهاجم وقّع عقدا مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو/حزيران 2029، وسيرتدي الرقم 14 مع بطل الدوري الألماني"، ناقلا عن ابن الـ28 عاما قوله "أنا سعيد جدا، يعني لي الكثير أن أكون جزءا من بايرن ميونخ، إنه أحد أكبر الأندية في العالم، أريد مساعدة فريقي الجديد بأسلوبي الكروي وشخصيتي".

وتابع "هدفي هو الفوز بجميع الألقاب الممكنة، وسنعمل جاهدين كل يوم لتحقيق ذلك كفريق واحد".

ولم يكن الإعلان عن التعاقد مع الدولي الكولومبي مفاجئا، إذا أفادت تقارير عدة في الساعات القليلة الماضية بأن بايرن وافق على دفع 65.5 مليون جنيه إسترليني (88 مليون دولار) لضم دياز.

Luis Diaz joins Bayern on four year deal from Liverpool for €75m fee ❤️🤍🇨🇴

“I’m very happy, it means a lot to me to be part of FC Bayern – it’s 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐥𝐮𝐛𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝”.

“I want to help my new team with my style of football and my… pic.twitter.com/nJqxU7rcW9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2025