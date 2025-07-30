بايرن ميونخ يتعاقد رسميا مع الكولومبي دياز حتى 2029

انتقل الجناح الدولي الكولومبي لويس دياز من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني بعقد يمتد حتى 2029، وذلك وفق ما أعلن الناديان اليوم الأربعاء.

وقال ليفربول في بيان "أكمل لويس دياس انتقاله بشكل دائم إلى بايرن ميونخ بعد 3 سنوات ونصف قضاها مع ليفربول، يغادر الكولومبي "الريدز" بعدما لعب دورا مهما في الفوز بـ4 ألقاب رئيسية منذ وصوله من بورتو البرتغالي في أوائل 2022، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي".

وتابع "الجميع في ليفربول يتوجهون بالشكر إلى لويس على كل مساهماته خلال فترة وجوده في النادي، ويتمنون له الأفضل في المستقبل".

بدوره، قال النادي البافاري إن "المهاجم وقّع عقدا مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو/حزيران 2029، وسيرتدي الرقم 14 مع بطل الدوري الألماني"، ناقلا عن ابن الـ28 عاما قوله "أنا سعيد جدا، يعني لي الكثير أن أكون جزءا من بايرن ميونخ، إنه أحد أكبر الأندية في العالم، أريد مساعدة فريقي الجديد بأسلوبي الكروي وشخصيتي".

وتابع "هدفي هو الفوز بجميع الألقاب الممكنة، وسنعمل جاهدين كل يوم لتحقيق ذلك كفريق واحد".

ولم يكن الإعلان عن التعاقد مع الدولي الكولومبي مفاجئا، إذا أفادت تقارير عدة في الساعات القليلة الماضية بأن بايرن وافق على دفع 65.5 مليون جنيه إسترليني (88 مليون دولار) لضم دياز.

Luis Diaz joins Bayern on four year deal from Liverpool for €75m fee ❤️🤍🇨🇴 “I’m very happy, it means a lot to me to be part of FC Bayern – it’s 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐥𝐮𝐛𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝”. “I want to help my new team with my style of football and my… pic.twitter.com/nJqxU7rcW9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2025

وتقدم النادي البافاري الأسبوع الماضي بعرض أولي قدره 59 مليون جنيه إسترليني لضم الكولومبي، لكن ليفربول رفضه، مما دفعه إلى تقديم عرض جديد يبدو أنه يرتقي إلى ما يصبو إليه بطل الدوري الممتاز.

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وعاش دياز الموسم الماضي أفضل فتراته مع فريق المدرب الهولندي أرني سلوت بتسجيله 17هدفا ساهم من خلالها في تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه.

وكان دياز يأمل الانتقال إلى برشلونة الإسباني الذي رأى فيه تعاقدا مثاليا لإكمال أضلاع المثلث الهجومي مع نجمه الشاب لامين جمال والبرازيلي رافينيا، لكن ليفربول رفض عرض النادي الكتالوني، فقرر بطل إسبانيا صرف النظر عن الصفقة والبحث عن بدائل أخرى.

"لاعب يتمتع بجودة استثنائية"

واستُبعد دياز من مباراة ليفربول الودية التي خسرها 2-4 أمام ميلان الإيطالي في هونغ كونغ السبت الماضي، مع تزايد التكهنات بشأن مستقبله.

ويمنح التعاقد المرتقب مع دياز العملاق البافاري بديلا ممتازا لجمال موسيالا الذي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة بعد إصابته بكسر في الساق وخلع في الكاحل خلال كأس العالم للأندية الأخيرة.

وقال المدير التنفيذي للنادي البافاري يان-كريستيان دريزن "مع لويس دياز نجحنا في التعاقد مع أحد أفضل اللاعبين في مركز الجناح الأيسر في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه لاعب يتمتع بجودة استثنائية، نجحنا في إتمام هذه الصفقة بشكل مدروس، ونتطلع إلى لاعب دولي بارز سيعطي فريقنا زخما كبيرا، وسيغني الدوري الألماني، نشكر ليفربول على مفاوضاته العادلة والجادة دائما".

من جهته، قال المدير الرياضي ماكس إيبرل "لويس دياز لاعب يتمتع بخبرة دولية كبيرة، جودة هائلة، مهارات رائعة، وموثوقية عالية، سيساعد فريقنا فورا، نحن سعداء لأننا نجحنا في ضمه إلى بايرن ميونخ، صفقات كهذه تنجح عندما تتكامل جميع العناصر، يمكن لجماهيرنا أن تتطلع إلى لاعب استثنائي".

ويأتي تخلي ليفربول عن دياز بعدما انشغل ليفربول بسوق الانتقالات، حيث عزز خياراته الهجومية بصفقات باهظة لضم صانع ألعاب باير ليفركوزن الألماني فلوريان فيرتز وأوغو إيكيتيكي المهاجم الفرنسي للفريق الألماني آينتراخت فرانكفورت.

كما تعاقد مع المدافعين الهولندي جيريمي فريمبونغ من ليفركوزن والمجري ميلوش كيركيز من مواطنه بورنموث والحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي من فالنسيا الإسباني.

كما لا يزال مهتما بضم الهداف السويدي ألكسندر إيزاك من مواطنه نيوكاسل رغم مطالبة الأخير بـ150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه.