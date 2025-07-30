هل يعود ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي إلى البريميرليغ؟

أبدت 3 أندية إنجليزية كبرى اهتماما جديا بضم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع "كوت أوف سايد" البريطاني أن الثلاثي الإنجليزي مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير بطل الدوري الأوروبي يتابعون عن كثب ميتروفيتش الذي عاش تجربة ناجحة مع "الزعيم".

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وأشار الموقع إلى أن هذه الأندية مهتمة بالتعاقد مع ميتروفيتش (30 عاما) من أجل تعزيز خطها الهجومي، لكن الهلال لن يتخلى عنه بسهولة.

وتطلب إدارة الهلال مبلغا لا يقل عن 30 مليون يورو من أجل السماح برحيل ميتروفيتش، وهو رقم أقل بكثير من الذي دفعه "الزعيم" للتعاقد معه قبل عامين، إذ بلغت الصفقة حينها أكثر من 52 مليون يورو.

وشدد الموقع نفسه على أن الجانب المالي سيكون عنصرا حاسما في إتمام الصفقة المحتملة من عدمها في القرار النهائي للاعب.

ويعرف المهاجم الصربي الدولي أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز جيدا قبل انتقاله إلى السعودية، إذ لعب سابقا لفريقي نيوكاسل يونايتد وفولهام.

وانضم ميتروفيتش إلى صفوف الهلال عام 2023 قادما من نيوكاسل، ومنذ ذلك الوقت ظهر بقميص "الزعيم" في 79 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 68 هدفا وقدّم لزملائه 15 تمريرة حاسمة.

كما تُوج مع الهلال بـ4 ألقاب محلية هي الدوري السعودي وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي (لقبان)، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وأثبتت هذه الأرقام أن ميتروفيتش ما زال مهاجما خطيرا، ويحتفظ بحسه التهديفي، وأنه لم يأت إلى السعودية كمرحلة أخيرة قبل الاعتزال، حسب الموقع ذاته.

يُذكر أن ميتروفيتش سجل 38 هدفا وصنع 11 في 129 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل يونايتد وفولهام.

وخلال مسيرته الاحترافية ارتدى ميتروفيتش قمصان أندية أندرلخت البلجيكي والثنائي الصربي بارتيزان بلغراد وتيليوبتيك زيمون، وتُوج بالدوري والسوبر في بلجيكا مع أندرلخت، وبالدوري الصربي مع بارتيزان بلغراد.