ناد إنجليزي يقدم لجماهيره تجربة مشاهدة المباريات بالواقع الافتراضي

يقدم نادي بيرنلي الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمشجعيه تجربة مشاهدة تحاكي الحضور في المدرجات عبر تقنية الواقع الافتراضي، مما يعني أنه يمكنهم الاستمتاع بأجواء الحضور في ملعب تيرف مور الخاص بالنادي من غرفهم.

وستتيح الشراكة مع شركة (ريزيل) المتخصصة في الواقع الافتراضي بثا غامرا هو "الأول من نوعه" لمباراة بيرنلي الودية التحضيرية للموسم الجديد في التاسع من أغسطس/آب المقبل ضد لاتسيو الإيطالي.

وسيتمكن المشجعون الذين سيحصلون على سماعات خاصة من الجلوس في مقعد افتراضي داخل الملعب، مع تعليق يوم المباراة والصوت داخل الملعب.

We are proud to announce a pioneering virtual reality matchday collaboration with @rezzil, the global leader in VR sports technology, marking a major step forward in how fans experience football.

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 30, 2025